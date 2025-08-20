Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πέρα Ορεινής

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Πέρα Ορεινής η οποία έκαψε έκταση 4 δεκαρίων με ελιές, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά στην περιοχή Περβόλια-Αλυσσός της κοινότητας Πέρα Ορεινής εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30, και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 15:15, αφού έκαψε έκταση 4 δεκαρίων με ελιές, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 άτομα του Τμήματος Δασών με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο, καθώς και έξι άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, σημειώνεται.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται, αναφέρεται.

ΚΥΠΕ