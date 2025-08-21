Επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα της φωτογραφίας Χριστοδουλίδη - Ιωάννου

Έντονη συζήτηση προκάλεσε φωτογραφία που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα στις 10 Αυγούστου και δείχνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να αγκαλιάζει τη Μαρία Ιωάννου, μητέρα της Κωνσταντίνας Σκάλου. Η εικόνα, η οποία αρχικά αμφισβητήθηκε, επιβεβαιώθηκε χθές ως αυθεντική και προέρχεται από τα εγκαίνια του πάρκου Σαλίνα στη Λάρνακα στις 8 Ιουλίου, σύμφωνα με το Fact-Check Cyprus είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων.

Θυμίζουμε ότι ο «Π» είχε δημοσιεύσει την επίμαχη φωτογραφία στις 12 Αυγούστου, ενώ την επόμενη ημέρα προχώρησε σε απολογία στην έντυπη έκδοση και σε αφαίρεση του σχετικού άρθρου από το politis.com.cy.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το Fact check Cyprus

Ισχυρισμός: Ο Χριστοδουλίδης σφιχταγκαλιάζει τη μητέρα της ΕΛΑΜίτισσας που βολεύτηκε στη Βιέννη. Είναι η κυρία που βρίζει στο “Χ” εμμονικά όσους ασκούν κριτική στον Χριστοδουλίδη. Η φωτογραφία είναι πρόσφατη, από τα εγκαίνια του πάρκου Σαλίνα στη Λάρνακα.

Συμπέρασμα: Η φωτογραφία στην οποία ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αγκαλιάζει τη μητέρα της Κωνσταντίνας Σκάλου, Μαρία Ιωάννου, είναι αληθινή και προέρχεται από τα εγκαίνια του πάρκου Σαλίνα στη Λάρνακα στις 8 Ιουλίου 2025. Η Κωνσταντίνα Σκάλου υποστηρίζει δημόσια το ΕΛΑΜ, αλλά δεν έχει υπάρξει υποψήφια βουλευτής του κόμματος, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών η διαδικασία διορισμού των επιστημονικών συνεργατών για την πρεσβεία στη Βιέννη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Στις 10 Αυγούστου 2025 κυκλοφόρησε σε λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φωτογραφία που δείχνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κο Νίκο Χριστοδουλίδη, σε στενό εναγκαλισμό με άγνωστη γυναίκα. Σύντομα η φωτογραφία αναπαράχθηκε σε διάφορους λογαριασμούς και ομάδες, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Σχετική δημοσίευση έγινε στην έντυπη και στην ηλεκτρονική εφημερίδα Πολίτης την Τρίτη 12 Αυγούστου, ενώ την επόμενη μέρα η έντυπη μορφή της εφημερίδας εξέδωσε απολογία για τη δημοσίευση της φωτογραφίας (όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες), και η ηλεκτρονική μορφή του άρθρου κατέβηκε.

Μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας στην εφημερίδα Πολίτης, η επίμαχη φωτογραφία αναπαρήχθηκε και σε Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, όπως η εφημερίδα Kibris.

Τι ισχύει

Στις 8 Ιουλίου 2025 πραγματοποιήθηκαν στη Λάρνακα τα εγκαίνια του Δημοτικού Πάρκου Σαλίνα και του Κέντρου Δημιουργικής Ενασχόλησης Δήμου Λάρνακας στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση, αλλά και άλλων αξιωματούχων του κράτους και μελών της Εκκλησίας. Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα ΜΜΕ με πλούσιο οπτικό υλικό (εδώ, εδώ και εδώ). Το πάρκο ανήκει στα Διαρθρωτικά Ταμεία του Προγράμματος (Cohesion Policy Programme) “THALIA 2021-2027”, που χρησιμοποιεί τις πηγές που δόθηκαν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην αρχική ανάρτηση, υποστηρίζεται ότι η εν λόγω γυναίκα είναι η μητέρα της Κωνσταντίνας Σκάλου, κυρία Μαρία Ιωάννου, η οποία διατηρεί λογαριασμό στο Χ όπου έχει έντονη πολιτική δράση και δείχνει τη συμπάθειά της για την κυβέρνηση. Σε συνομιλία μας με την κυρία Σκάλου, η τελευταία επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα στη φωτογραφία είναι η μητέρα της και ότι η φωτογραφία έχει υποστεί επεξεργασία. Σε αναρτήσεις της η κυρία Ιωάννου επίσης τονίζει έντονα ότι η φωτογραφία δεν είναι αυθεντική.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις στα ΜΚΔ, η Κωνσταντίνα Σκάλου φέρεται να διορίστηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης στην Πρεσβεία της Κύπρου στη Βιέννη, κάτι που επίσης επιβεβαίωσε η ίδια η Σκάλου σε τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ο διορισμός προκάλεσε ένταση σε σχέση με τα προσόντα της τόσο σε συγκεκριμένο Μέσο Ενημέρωσης (εδώ και εδώ) όσο και στην ίδια ομάδα στο Facebook που ανέρτησε την επίμαχη φωτογραφία. Παρόλο που στα άρθρα υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η κυρία Σκάλου ήταν στην πέμπτη θέση στα αποτελέσματα των εξετάσεων για τις εν λόγω θέσεις και δίνεται φωτογραφία από σχετικό αρχείο εξέλ, τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εξωτερικών δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, αλλά δίνονται με κωδικούς υποψηφίων (όπως φαίνεται για παράδειγμα εδώ). Σε σχετική ανάρτηση της εφημερίδας Πολίτης στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου απάντησε στις 9/8/2025 ότι η διαδικασία των διορισμών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί:

“Στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας του Συμβούλιου ΕΕ προκηρύχθησαν τρεις θέσεις με μονοετές συμβόλαιο για τις ανάγκες της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στη Βιέννη. Η διαδικασία επιλογής έγινε αποκλειστικά σε υπηρεσιακό επίπεδο από την Πρεσβεία (επιτροπή επιλογής).

Η σειρά που προτείνεται από την επιτροπή δεν μεταβάλλεται εκτός εάν προκύψει απόσυρση ενδιαφέροντος από αρχικώς επιλεγέντες. Αυτό έχει το αυτόματο αποτέλεσμα επιλαχόντες να καθίστανται επιλέξιμοι. Αυτός είναι ο πάγιος τρόπος σύστασης και λειτουργίας των επιτροπών αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.”

Παράλληλα υποστηρίζεται ότι η κα Σκάλου ανήκει στις τάξεις του ΕΛΑΜ και ότι υπήρξε υποψήφια βουλεύτρια στις προηγούμενες εκλογές (2021). Εντούτοις αυτό δεν φαίνεται να ισχύει σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΑΜ, ενώ πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί από το ΕΛΑΜ επιβεβαίωσε ότι η κυρία Σκάλου δεν ανήκει στους υποψήφιους βουλευτές για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όπως φαίνεται και από τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα. Η ίδια η Σκάλου δηλώνει ξεκάθαρα στο λογαριασμό της στο ΤikTok ότι στηρίζει το ΕΛΑΜ και ότι υποστηρίζει και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στου οποίου το επιτελείο υπήρξε και ως μισθωτή.

Η φωτογραφία

Η φωτογραφία εμφανίστηκε πρώτη φορά στις 10 Αυγούστου 2025 στην Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Facebook. Η φωτογραφία είναι χαμηλής ανάλυσης, γεγονός που κάνει οποιοδήποτε έλεγχο γνησιότητας δύσκολο, ενώ λόγω της δημοσίευσής της στα ΜΚΔ, η φωτογραφία δεν έχει καθόλου metadata. Πραγματοποιήσαμε έλεγχο μέσω ψηφιακών εργαλείων ο οποίος όμως δεν κατέληξε σε συμπέρασμα λόγω χαμηλής ανάλυσης φωτογραφίας.

Επικοινωνήσαμε με το άτομο που ανέβασε τη φωτογραφία στα ΜΚΔ, κύριο Ανδρέα Χασαπόπουλο, ο οποίος μας έστειλε τη φωτογραφία σε ελαφρώς καλύτερη ανάλυση ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητά της. Η φωτογραφία φαίνεται πιο κάτω.

Πραγματοποιήσαμε έλεγχο με εργαλεία ανίχνευσης περιεχομένου που έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί με ΑΙ χρησιμοποιώντας το Hive Moderation, Illuminarty, DecopyAI, SightEngine, wasitai, sensity και fakeimagedetector. Το τελευταίο κάνει Error Level Analysis, δηλαδή ελέγχει αν η συμπίεση της εικόνας είναι ομοιόμορφη παντού ή αν υπάρχουν σημεία που διαφέρουν. Σε τέτοια περίπτωση, η εικόνα είναι ύποπτη για επεξεργασία με ΑΙ. Τα ψηφιακά εργαλεία εντοπισμού περιεχομένου που έχει τροποποιηθεί ή παραχθεί με ΑΙ έδειξαν ότι η φωτογραφία δεν έχει υποστεί κάποια επεξεργασία ή επέμβαση με ψηφιακά εργαλεία ή ΑΙ, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα παρακάτω:

Επιπρόσθετα επιβεβαιώσαμε ότι η κυρία Ιωάννου, όπως και η κόρη της Κωνσταντίνα Σκάλου, όντως παρευρέθηκε στα εγκαίνια του πάρκου Σαλίνα στις 8 Ιουλίου, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία με την κυρία Ιωάννου να στέκεται στα δεξιά. Μια προσεκτική παρατήρηση της ενδυμασίας της και των χαρακτηριστικών της (χρώμα και κόμμωση μαλλιών, γυαλιά ηλίου, τσάντα πλάτης) φαίνεται να συμφωνούν με την επίμαχη φωτογραφία. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και με τη φωτογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας από τα εγκαίνια, στην οποία φαίνονται η ίδια ενδυμασία και χαρακτηριστικά, όπως μαλλιά, μούσια, μουστάκι, γυαλιά και άλλα.

Συμπέρασμα: Η φωτογραφία στην οποία ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αγκαλιάζει τη μητέρα της Κωνσταντίνας Σκάλου, Μαρία Ιωάννου, είναι αληθινή και προέρχεται από τα εγκαίνια του πάρκου Σαλίνα στη Λάρνακα στις 8 Ιουλίου 2025. Η Κωνσταντίνα Σκάλου υποστηρίζει δημόσια το ΕΛΑΜ, αλλά δεν έχει υπάρξει υποψήφια βουλευτής του κόμματος, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών η διαδικασία διορισμού των επιστημονικών συνεργατών για την πρεσβεία στη Βιέννη δεν έχει ολοκληρωθεί.