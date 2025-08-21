Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Οκταήμερη κράτηση υπόπτου για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για οκτώ ημέρες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον άνδρα ηλικίας 31 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από υποστατικό στη Λάρνακα, αδίκημα που διαπράχθηκε μεταξύ 14 – 16 Αυγούστου.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής από υποστατικό στη Λάρνακα, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, άνδρας ηλικίας 31 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συγκεκριμένα, «στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας και στη βάση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 31χρονου, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Σήμερα ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για οκτώ ημέρες.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

KYΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣΥΛΛΗΨΗΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited