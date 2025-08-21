Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό

Με την άρνηση των κατηγοριών από τους πέντε Ελληνοκύπριους και την κατάθεση φωτογραφικού υλικού από «μάρτυρα κατηγορίας» συνεχίζεται η «δίκη» τους στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Ειδικότερα, οι πέντε Ελληνοκύπριοι, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της «παράνομης εισόδου» σε στρατιωτική ζώνη στα Στροβίλια, δεν αποδέχθηκαν το κατηγορητήριο.

Ακολούθως, κατέθεσε «αστυνομικός», ο οποίος παρουσίασε στο «δικαστήριο» φωτογραφίες με τις σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες της περιοχής, καθώς και το όχημα των «κατηγορουμένων». Το υλικό παραδόθηκε και σε ψηφιακή μορφή.

Η διαδικασία, που διεκόπη προσωρινά το μεσημέρι της Πέμπτης, είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ