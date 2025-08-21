Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Συνεχίζεται η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό

Ειδικότερα, οι πέντε Ελληνοκύπριοι, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της «παράνομης εισόδου» σε στρατιωτική ζώνη στα Στροβίλια, δεν αποδέχθηκαν το κατηγορητήριο.

Με την άρνηση των κατηγοριών από τους πέντε Ελληνοκύπριους και την κατάθεση φωτογραφικού υλικού από «μάρτυρα κατηγορίας» συνεχίζεται η «δίκη» τους στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Ακολούθως, κατέθεσε «αστυνομικός», ο οποίος παρουσίασε στο «δικαστήριο» φωτογραφίες με τις σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες της περιοχής, καθώς και το όχημα των «κατηγορουμένων». Το υλικό παραδόθηκε και σε ψηφιακή μορφή.

Η διαδικασία, που διεκόπη προσωρινά το μεσημέρι της Πέμπτης, είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΕλληνοκύπριοιΚΥΠΡΟΣΔΙΚΗ

