ΕΕ-ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για εμπορικές σχέσεις - Υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές

Το πλαίσιο της Συμφωνίας για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο ανακοίνωσαν την Πέμπτη ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον δασμολογικό συντελεστή του «Πιο Ευνοημένου Κράτους» σε αρκετά προϊόντα από την ΕΕ ενώ προτίθενται να μειώσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων εν αναμονή περαιτέρω ενεργειών από τις Βρυξέλλες.

Σε κοινή τους δήλωση, ΗΠΑ και ΕΕ σημειώνουν ότι έχουν «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις στον κόσμο», υποστηριζόμενη από αμοιβαίες επενδυτικές μετοχές που υπερβαίνουν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, και σκοπεύουν να προωθήσουν και να διευκολύνουν τις αμοιβαίες επενδύσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η ΕΕ σκοπεύει να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παράσχει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά για ένα ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών με κέλυφος, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των φρέσκων και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, των επεξεργασμένων τροφίμων, των σπόρων φύτευσης, του σογιέλαιου και του χοιρινού κρέατος και του κρέατος βίσωνα. Η ΕΕ, προστίθεται, «θα λάβει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα» για να επεκτείνει την Κοινή Δήλωση, όσον αφορά τον αστακό, σε συνδυασμό με ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής προϊόντων ώστε να συμπεριλάβει τον επεξεργασμένο αστακό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρεται, «δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον υψηλότερο συντελεστή είτε του δασμού του Πιο Ευνοημένου Κράτους/ US Most Favored Nation (ΠΕΚ) των ΗΠΑ είτε ενός δασμού 15%, που αποτελείται από τον δασμό ΠΕΚ και έναν αμοιβαίο δασμό, στα προϊόντα από την ΕΕ.

Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εφαρμόζουν μόνο τον δασμό ΠΕΚ στα ακόλουθα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένου του φελλού), όλα τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματα αεροσκαφών, τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους. Σημειώνεται ότι θα εξετάσουν άλλους τομείς και προϊόντα που είναι σημαντικά για τις οικονομίες τους για συμπερίληψη στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία θα ισχύουν μόνο οι δασμοί ΠΕΚ.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι ΗΠΑ «προτίθενται να διασφαλίσουν άμεσα» ότι ο δασμολογικός συντελεστής, που αποτελείται από τον δασμό ΠΕΚ και τον δασμό που επιβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962, εφαρμόζεται σε προϊόντα προέλευσης ΕΕ που υπόκεινται στο Άρθρο 232 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία, δεν υπερβαίνει το 15%.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι όταν η ΕΕ υποβάλει επίσημα την απαραίτητη νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή των δασμολογικών μειώσεων που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων καταγωγής ΕΕ.

Δεσμεύονται επίσης, να συνεργαστούν για τη διασφάλιση ασφαλούς, αξιόπιστου και διαφοροποιημένου ενεργειακού εφοδιασμού, «μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης μη δασμολογικών φραγμών που ενδέχεται να περιορίζουν το διμερές ενεργειακό εμπόριο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, σημειώνεται, η ΕΕ σκοπεύει να προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ, με αναμενόμενη αξία εισροών 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028. Επιπλέον, η ΕΕ σκοπεύει να αγοράσει αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα κέντρα υπολογιστών της.

Σημειώνεται ακόμη ότι η ΕΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζει μια κοινή στρατηγική προτεραιότητα για την εμβάθυνση της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι εξοπλισμένοι με τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες διαθέσιμες αμυντικές τεχνολογίες», αναφέρεται.

Οι δύο εμπορικοί συνέταιροι «δεσμεύονται να συνεργαστούν για τη μείωση ή την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών». Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, προστίθεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύουν να αποδεχτούν και να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση στα πρότυπα η μία της άλλης.

Δεσμεύονται επίσης να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών που επηρεάζουν το εμπόριο τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των απαιτήσεων για τα υγειονομικά πιστοποιητικά για το χοιρινό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Δεσμεύονται επίσης, να ενισχύσουν τη συνεργασία και τη δράση που σχετίζεται με την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και άλλων παρόμοιων πόρων από τρίτες χώρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ, «δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο», αναφέρεται. Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν θα θεσπίσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου, ενώ ΗΠΑ και ΕΕ δεν θα επιβάλουν τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις.

Πηγή: KYΠΕ