Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Ακατάλληλα παιχνίδια και άλλα πλαστικά αποσύρονται από την κυπριακή αγορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52).

Παιχνίδια και άλλα πλαστικά προϊόντα που περιέχουν υψηλά, πέραν των ορίων, ποσοστά φθαλικών εστέρων, εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην κυπριακή αγορά και ξεκίνησε διαδικασία άμεσης απόσυρσής τους.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος παρατίθεται κατάλογος, σύμφωνα με τον οποίο τα ακατάλληλα προιόντα είναι MINI PLAY GROUND, play set, Barcode 6547892001202, magic beauty Barcode 6900005651617, Πατάκι Μπάνιου VS VC2280 70x40cm, Σχέδιο Αστέρι PVC, Χαλάκι Ντους Barcode 5206753039976, Αυτοκόλλητη Ταπετσαρία Τοίχου 300x45cm, Barcode Ο536771000036

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα πλαστικα αντικείμενα που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Αναλυτικά ο κατάλογος προϊόντων εδώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΕεπικίνδυνα προϊόνταΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited