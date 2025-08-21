Ακατάλληλα παιχνίδια και άλλα πλαστικά αποσύρονται από την κυπριακή αγορά

Παιχνίδια και άλλα πλαστικά προϊόντα που περιέχουν υψηλά, πέραν των ορίων, ποσοστά φθαλικών εστέρων, εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην κυπριακή αγορά και ξεκίνησε διαδικασία άμεσης απόσυρσής τους.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος παρατίθεται κατάλογος, σύμφωνα με τον οποίο τα ακατάλληλα προιόντα είναι MINI PLAY GROUND, play set, Barcode 6547892001202, magic beauty Barcode 6900005651617, Πατάκι Μπάνιου VS VC2280 70x40cm, Σχέδιο Αστέρι PVC, Χαλάκι Ντους Barcode 5206753039976, Αυτοκόλλητη Ταπετσαρία Τοίχου 300x45cm, Barcode Ο536771000036

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα πλαστικα αντικείμενα που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Αναλυτικά ο κατάλογος προϊόντων εδώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ