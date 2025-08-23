Οι επιθέσεις δοκιμάζουν το σύστημα φωτοεπισήμανσης - Άκρως επικίνδυνο στην Κύπρο να είσαι χειριστής κινητής κάμερας

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας, σε διάστημα λιγότερο από τρία χρόνια καταγράφηκαν 10 σοβαρές επιθέσεις εναντίον χειριστών κινητών καμερών φωτοεπισήμανσης καθώς και αρκετά περιστατικά απειλών και εκφοβισμού. Γεγονός, που καθιστά το συγκεκριμένο επάγγελμα στην Κύπρο ως άκρως επικίνδυνο αν λάβει κανείς υπόψη ότι, τα δυο απο τα περιστατικά αφορούσαν το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οι χειριστές των καμερών δέχθηκαν πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο και τραυματίστηκαν.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Λακατάμια, όταν ο χειριστής του συστήματος φωτοεπισήμανσης δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος και πραγματοποιούσε έλεγχο ταχύτητας. Όπως κατέθεσε στην Αστυνομία, άγνωστά του πρόσωπα χτύπησαν με αντικείμενο το πίσω μέρος του οχήματος, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην κάμερα.

Απασχόλησε ουκ ολίγες φορές την Αστυνομία η ασφάλεια των χειριστών των κινητών καμερών, που είναι υπάλληλοι της Brinks, της διαχειρίστριας εταιρείας του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Το ενδεχόμενο να τους συνοδεύουν αστυνομικοί έχει απορριφθεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Δόθηκαν, όμως, τηλέφωνα επικοινωνίας στους χειριστές των κινητών καμερών για να καλούν στην περίπτωση που διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Σε μια από τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αρχηγείο Αστυνομίας λέχθηκε ότι, ορισμένοι χειριστές λόγω των απειλών που δέχονταν υπέβαλαν παραίτηση, ενώ λόγω της κατάστασης δεν υπάρχει ενδιαφέρον για πρόσληψη νέων χειριστών.

Κρύβουν τα πρόσωπά τους

Οι απειλές και οι εκφοβισμοί που δέχονται οι χειριστές κινητών καμερών είναι σε τέτοιο βαθμό που αναγκάζονται εν ώρα εργασίας να κρύβουν τα πρόσωπά τους για να προστατέψουν τους εαυτούς και τις οικογένειές τους. Τοποθετούν προστατευτικά ηλίου, τόσο στον μπροστινό ανεμοθώρακα όσο και στα πλαϊνά παράθυρα του βαν για να μην τους βλέπουν οι οδηγοί, να μην τους φωτογραφίζουν και να μην τους διασύρουν - στοχοποιούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το κρυφτούλι

Ασφαλώς και είναι καταδικαστέες οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις βίας που στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής. Παρατηρείται, ωστόσο, έντονη αντίδραση στην κοινωνία, ακόμη και από βουλευτές, για τις πρακτικές παγίδευσης των οδηγών από μέρους των χειριστών των κινητών καμερών και της Αστυνομίας.

Ειδικότερα, πριν το σημείο εγκατάστασης μιας κινητής κάμερας προβλέπεται η τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας με σκοπό να ενημερώνονται οι οδηγοί για τη λειτουργία της κάμερας φωτοεπισήμανσης. Με βάση τα ισχύοντα, η προειδοποιητική πινακίδα δύναται να τοποθετηθεί από 100 μέτρα μέχρι 5.000 μέτρα πριν την κινητή κάμερα. Στην πραγματικότητα, όμως, χειριστές κινητών καμερών εσκεμμένα ή μη δεν τοποθετούν προειδοποιητική σήμανση ή την τοποθετούν σε σημεία που δύσκολα γίνονται αντιληπτά από τους οδηγούς. Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής ασκήθηκε έντονη κριτική για το συγκεκριμένο ζήτημα από τους βουλευτές Δημήτρη Δημητρίου του ΔΗΣΥ και Χρύσανθο Σαββίδη του ΔΗΚΟ, οι οποίοι κατάγγειλαν ότι, οι προειδοποιητικές πινακίδες δεν τοποθετούνται σε όλες τις περιπτώσεις.

Πρόσθετα, χειριστές των κινητών καμερών τοποθετούν τα βανάκια στα οποία βρίσκονται οι κάμερες πίσω από δέντρα, μέσα σε χωράφια και γενικά σε σημεία περιορισμένης ορατότητας ή σε σημεία αλλαγής του ορίου ταχύτητας με ένα και μοναδικό στόχο: να παγιδεύσουν τους οδηγούς.

Σε πρόσφατη συζήτηση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση ακόμη και βουλευτές της συγκυβέρνησης, όπως ο Μαρίνος Σιζόπουλος (ΕΔΕΚ) και Χρίστος Ορφανίδης (ΔΗΚΟ), καταγγέλλοντας ότι, οι κάμερες φωτοεπισήμανσης χρησιμοποιούνται ως εισπρακτικό μέτρο.

Συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας

Όπως, τουλάχιστον, προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Αστυνομίας, το κρυφτούλι με τις κινητές κάμερες γίνεται με την ανοχή ή και τις ευλογίες της. Εξού και διαφώνησε η Αστυνομία με τις προτάσεις νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, για να δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων οι περιοχές όπου θα τοποθετούνται οι 20 κινητές κάμερες και τα ραντάρ της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η απάντηση στις πιο πάνω αντιδράσεις και δη στις διαμαρτυρίες των οδηγών για τα περί παγίδευσης είναι μία: τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας.

Μισθό πέραν των €22.000 ετησίως

Η Brinks, με πρόσφατη καταχώρισή της σε ιστοσελίδα εξεύρεσης εργασίας ζητά να προσλάβει χειριστές κινητών καμερών καταγραφής ορίου ταχύτητας στην Πάφο προσφέροντας «ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων που ξεπερνούν τις €22.000 ετησίως».

Όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, η Brinks ζητά πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικανότητα εργασίας με σύστημα βάρδιας, άδεια οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο.

Οι πυροβολισμοί και οι επιθέσεις

Τον Οκτώβριο του 2022 και σε διάστημα μόλις 10 ημερών καταγράφηκαν δυο διαφορετικά περιστατικά ρίψεις πυροβολισμών εναντίον χειριστών κινητών καμερών που βρίσκονταν σε υπηρεσία για έλεγχο ταχύτητας. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς – Λευκωσίας. Από τους δυο πυροβολισμούς θρυμματίστηκε το παράθυρο της πόρτας του συνοδηγού του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δυο χειριστές, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά στο κεφάλι.

Το δεύτερο συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας. Όπως κατέθεσε στην Αστυνομία ο χειριστής της κινητής κάμερας, είδε να προσεγγίζει το όχημά του μια μοτοσικλέτα σκούρου χρώματος στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα, τα οποία πυροβόλησαν το πίσω μέρος του οχήματος της κινητής κάμερας.

Αρχές Μαΐου του 2023, στον δρόμο Καντού–Ομόδος κοντά στις Κυβίδες, ομάδα έξι κουκουλοφόρων επιτέθηκε με πέτρες στο βαν με την κινητή κάμερα προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Έσπασαν το τζάμι του οδηγού και κτύπησαν τον χειριστή με πέτρα στο κεφάλι. Έντρομος ανέπτυξε ταχύτητα και αφού οδήγησε για ενάμισι περίπου χιλιόμετρο κάλεσε ασθενοφόρο. Στο ΓΝ Λεμεσού όπου διακομίσθηκε, οι θεράποντες γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε εκδορές και κάκωση στο κεφάλι.

Τον Μάρτιο του 2024, χειριστής κινητής κάμερας δέχθηκε επίθεση με πέτρες από νεαρά άτομα στην περιοχή των Πολεμιδιών και συγκεκριμένα κοντά στο κοινοτικό στάδιο Κάτω Πολεμιδιών. Έναν μήνα μετά, και πάλι στα Κάτω Πολεμίδια, άγνωστοι έριξαν βόμβα τύπου μολότοφ σε όχημα κινητής κάμερας.

Υγειονομικές διευκολύνσεις στους χειριστές από Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Αρχηγείο Αστυνομίας εξέδωσε την περασμένη Τετάρτη οδηγίες προς όλους τους αστυνομικούς σταθμούς για να επιτρέπουν στους χειριστές των κινητών καμερών να χρησιμοποιούν τους χώρους υγιεινής. Παράλληλα, κατά την επίσκεψή τους στους αστυνομικούς σταθμούς να τους επιτρέπεται και η στάθμευση των οχημάτων τους εντός των αστυνομικών σταθμών για σκοπούς ασφάλειας των οχημάτων και του εξοπλισμού που φέρουν.