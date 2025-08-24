Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
'Aνδρας κατήγγειλε ότι δέχτηκε πυροβολισμό σε περιοχή κυνηγίου

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη.

'Ενας 44χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι σε ανοικτή περιοχή στην περιοχή Πέρα Χωρίου Νήσου που φαίνεται ότι είναι ανοικτή περιοχή για κυνήγι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 5.00 το απόγευμα ο 44χρονος μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίο Νήσου, όπου κατήγγειλε ότι λίγο νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στην περιοχή για εργασία, τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμό, που ρίφθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία του, από απόσταση περίπου 30 μέτρων, με κυνηγετικό όπλο, από κυνηγό.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περίθαλψη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, το περιστατικό φαίνεται να συνέβη σε περιοχή ανοιχτή για  κυνήγι.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

