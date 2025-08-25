Έντονη αντίδραση της «Ισότητας» για δημοσιεύματα για «αρπαγή βρέφους»

Έντονη ανησυχία και παράπονα εκφράζει το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα» σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «αρπαγή βρέφους» από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).

Σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για «ανακριβή, παραπλανητική και προσβλητική παρουσίαση» μιας ευαίσθητης υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η απομάκρυνση ανηλίκου από τη γονική φροντίδα δεν γίνεται ποτέ αυθαίρετα, αλλά πάντοτε με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον Περί Παιδιών Νόμο (Κεφ. 352). «Η μόνη προτεραιότητα είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού», σημειώνεται.

Οι λόγοι απόρριψης του δημοσιεύματος

Η «Ισότητα» εξηγεί ότι το εν λόγω δημοσίευμα:

παραπληροφορεί την κοινωνία με όρους που δεν ανταποκρίνονται στη νομική πραγματικότητα,

δεν περιλαμβάνει την άποψη των ΥΚΕ ούτε επίσημες πηγές,

παραβιάζει τη δημοσιογραφική δεοντολογία εκθέτοντας προσωπικά δεδομένα νεαρής μητέρας,

δημιουργεί στίγμα σε θεσμούς και λειτουργούς που εργάζονται για την προστασία παιδιών,

καλλιεργεί κλίμα δυσπιστίας και φόβου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε βίαια επεισόδια στα τοπικά γραφεία των ΥΚΕ.

Η συντεχνία ζητά την άμεση απόσυρση του άρθρου, καλώντας τους δημοσιογράφους να επιστρέψουν με δημοσιεύματα βασισμένα σε πλήρη στοιχεία και τις επίσημες θέσεις όλων των εμπλεκομένων.

Παράπονα προς τη Διοίκηση των ΥΚΕ

Παράλληλα, η Συντεχνία καταγράφει παράπονα προς τη Διοίκηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία εστιάζουν σε:

καθυστέρηση στη διάψευση του δημοσιεύματος,

έλλειψη άμεσης δημόσιας στήριξης προς τους λειτουργούς,

μη καταγγελία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων,

απουσία μέτρων ασφαλείας για τα γραφεία και το προσωπικό.

Εισηγήσεις για άμεσες ενέργειες

Η «Ισότητα» προτείνει:

άμεσες και επίσημες διαψεύσεις σε κάθε περίπτωση παραπληροφόρησης,

νομικές ενέργειες κατά μέσων που συκοφαντούν τον θεσμό,

συνέντευξη Τύπου και ενημερωτική εκστρατεία για τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας απομάκρυνσης παιδιών,

λήψη μέτρων ασφάλειας σε συνεργασία με την Αστυνομία,

σαφή δέσμευση από τη Διοίκηση ότι οι λειτουργοί έχουν πλήρη στήριξη απέναντι σε κάθε άδικη επίθεση.

Κλείνοντας, η Συντεχνία επισημαίνει ότι «η κοινωνία δικαιούται υπεύθυνη ενημέρωση και όχι παραπληροφόρηση» και υπογραμμίζει πως «τα παιδιά και οι οικογένειες που στηρίζουν οι λειτουργοί αξίζουν αλήθεια, προστασία και σεβασμό».