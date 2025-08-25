Αντιπυρικές ζώνες ζητούν κάτοικοι των κοινοτήτων

Μέσα από τις εμπειρίες των τελευταίων πυρκαγιών επιβάλλεται να ανακαινισθεί το θέμα των αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των κοινοτήτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Ο « Π» ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα της δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών , και για τους παράνομους σκυβαλότοπους μιλώντας με αρμόδιους φορείς.

Επαρχιακή Διοίκηση

Η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Αρχών και αν, και δεν απαιτείται οδηγία είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να προχωρήσουν στην δημιουργία τους, ανέφερε η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Έμιλυ Διονυσίου .

Η κ. Διονυσίου ερωτηθείς σχετικά σημείωσε πως ζητήθηκε επανειλημμένα από τις κοινότητες και γραπτώς να υποβάλουν αιτήματα. Όπως εξήγησε η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι τοπικές Αρχές είναι ότι οι αντιπυρικές ζώνες γίνονται με τη συναίνεση των ιδιοκτητών της επηρεαζόμενης γης. Όταν είπε, « έχουμε αίτημα από κοινότητα το προωθούμε σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και την Τοπική Αρχή ». Επομένως συνέχισε, «αν υπάρχουν αιτήματα περιμένουμε να υποβληθούν και είμαστε έτοιμοι να τα προωθήσουμε». Η κ. Διονυσίου συμπλήρωσε επίσης ότι οι αντιπυρικές ζώνες γίνονται καθ’ υπόδειξη του Τμήματος Δασών σε μια ακτίνα περιμετρικά των πυρήνων των κοινοτήτων και όχι όπου υπάρχει μια μεμονωμένη κατοικία η οποία μπορεί να είναι και σε απόσταση 3 χλμ από την κοινότητα, κατέληξε.

Τμήμα Δασών

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Δρ. Σάββας Ιεζεκιήλ κληθείς να σχολιάσει το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μη δημιουργία των αντιπυρικών λωρίδων ανέφερε πως για την δημιουργία τους πρέπει να υπάρχει υπογραφή από τους ιδιοκτήτες γης από τα σημεία που θα περνούσαν οι αντιπυρικές λωρίδες. Σε κάποιες των περιπτώσεων συνέχισε οδηγήθηκαν τα πράγματα ακόμη και στα δικαστήρια . Το Τμήμα Δασών εκτός της περιοχής ευθύνης τους, είπε στον « Π» ο κ. Ιεζεκιήλ , να συμβουλέψει αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει. Για να μπορέσει να εκτελέσει πρέπει να φέρει από τα Κοινοτικά Συμβούλια τις ενυπόγραφες συγκαταθέσεις των ιδιοκτητών γης από τα σημεία που θα περάσουν οι αντιπυρικές λωρίδες. Ο κ Ιεζεκιήλ αναφέρθηκε και στον παροξυσμό αλλά και στον φόβο όσον αφορά τα θέματα πυροπροστασίας των κοινοτήτων . Ενώ είπε χαρακτηριστικά, « τα λέγαμε για δεκαετίες τώρα φτάσαμε στο σημείο να τρέχουμε και να θέλουν όλοι αντιπυρικές λωρίδες». Οι αντιπυρικές λωρίδες, εξήγησε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, είναι ένα μέτρο για πυροπροστασία των δασών του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων. Πρόσθεσε ωστόσο, πως υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορούν να δημιουργηθούν αντιπυρικές λωρίδες και να χρειαστεί να αφαιρέσουν βλάστηση αλλά και χρειαστεί να κάνουν πράσινες ζώνες όπως είναι τα αμπέλια σημειώνοντας πως και αυτή είναι μια αντιπυρική λωρίδα. Μπορεί να χρειαστεί συνέχισε, « να κάνουμε ελεγχόμενη βόσκηση » δηλώνοντας πως και αυτή είναι μια μέθοδος προστασίας των κοινοτήτων αλλά και η «ελεγχόμενη καύση», όπως γίνεται σ’ όλο τον κόσμο.

Ο κ. Ιεζεκιήλ ανέφερε πως ως Τμήμα Δασών υποστηρίζουν ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα κάνουμε και πως θα οδηγήσουμε τα πράγματα. Δυστυχώς αυτή την στιγμή παρατήρησε το κακό που έχουμε σ’ αυτόν τον τόπο είναι όλοι γνωρίζουν τα πάντα. Πρόσθεσε ακόμη, πως έχουν δώσει ένα σχέδιο πυροπροστασίας 240 κοινοτήτων από το 2021. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω συνέχισε, « να το μελετήσουμε και να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και λίγο πιο σοφοί, ώστε να προχωρήσουμε». Δεν κάνουμε πάντοτε υποστήριξε αντιπυρικές λωρίδες σημειώνοντας πως αντιπυρικές λωρίδες σημαίνει απομάκρυνση εδαφών που σε βάθος χρόνου είναι ζημιά . Τα εδάφη αυτά είναι, όπως είπε, που θα δώσουν την πρώτη ζωή στον τόπου και πως εάν τα καθαρίζουμε και τα ξανακαθαρίζουμε χάνουμε έδαφος.

Ακολούθως αναφέρθηκε και στην συντήρηση των αντιπυρικών λωρίδων κάθε τρία χρόνια ή με την ελεγχόμενη βόσκηση ή με την ελεγχόμενη καύση. Θα φτάσουμε στο τέλος κατέληξε ο κ Ιεζεκιήλ να βγάλουμε τους χειρούργους έξω από τα χειρουργεία.

Ένωση Κοινοτήτων Πάφου

Ανησυχία Προέδρου Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου για αθέριστα σπαρτά και παράνομους σκυβαλότοπους Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου Μιχάλης Νικάνδρου για το γεγονός ότι ακόμη υπάρχουν αθέριστα σπαρτά, μέσα και γύρω από τις κατοικημένες περιοχές πολλών κοινοτήτων, απ’ όπου μπορούν να ξεσπάσουν πυρκαγιές και να επεκταθούν εντός των κατοικιών.

Σε δηλώσεις του στο «Π» ο κ. Νικάνδρου ανέφερε πως έθεσε αυτό το θέμα πολλές φορές σε συσκέψεις που καλεί κάθε χρόνο η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου με όλους τους εμπλεκόμενους για πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών προσθέτοντας πως δεν υπήρξε λύση τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ένα άλλο θέμα, συνέχισε, «που θα πρέπει να διαχειριστούμε και προσπαθούμε για αυτό είναι οι παράνομοι σκυβαλότοποι», προσθέτοντας, ωστόσο, πως τα τελευταία χρόνια περιορίζεται ο αριθμός αυτών των παράνομων σκυβαλότοπων και ο σκοπός είναι να μην υπάρχει στο μέλλον, ούτε και ένας. Η Ένωση Κοινοτήτων, σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση, το Τμήμα Περιβάλλοντος και άλλες αρχές προσπαθούν, ανέφερε ο κ. Νικάνδρου, να λαμβάνουν μέτρα για την απομάκρυνση άχρηστων υλικών από τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν πυρκαγιές. Σκοπός τους, συνέχισε, είναι να δημιουργηθούν ελεγχόμενα σημεία, στις κοινότητες και στα συμπλέγματα υπηρεσιών των κοινοτήτων εντός των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να τοποθετούν διάφορα υλικά τα οποία στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους ή από τις κοινότητες ή από τον ΧΥΤΑ, που διαχειρίζεται τα Πράσινα Σημεία.

Επεσήμανε, επίσης, πως η Ένωση Κοινοτήτων κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού ενημερώνει τις κοινότητες να προετοιμάσουν και να συντηρήσουν τα πυροσβεστικά τους οχήματα, έτσι ώστε να είναι έτοιμα μαζί με τις ομάδες πυρόσβεσης των κοινοτήτων για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιές εντός ή γύρω από τις οικιστικές περιοχές εντός των κοινοτήτων τους. Ο κ. Νικάνδρου είπε πως τα κοινοτικά συμβούλια πρέπει να φροντίζουν να καθαρίζουν τα οικόπεδα εντός των κατοικημένων περιοχών των κοινοτήτων τους.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου τόνισε την ανάγκη οι δραστηριότητες από τους πολίτες γεωργούς, κτηνοτρόφους και άλλους κοντά στις κατοικημένες αλλά και απομακρυσμένες περιοχές να γίνονται προσεκτικά ώστε να μην ξεσπούν πυρκαγιές και μετά να τρέχουμε πίσω τους για να τις κατασβήσουμε.

Ο κ. Νικάνδρου σημείωσε ακόμη πως για σκοπούς πρόληψης των πυρκαγιών μετά και τα παράπονα κατοίκων των κοινοτήτων ότι πολλές πυρκαγιές ξεσπούν από ανεξέλεγκτους σκυβαλότοπους αλλά και για περιορισμό του φαινομένου προχώρησαν στο μέτρο του καθορισμού ελεγχόμενων Πράσινων Σημείων στις κοινότητες. Δηλαδή εξήγησε, « θα είναι περιφραγμένοι χώροι θα μπαίνουν μέσα τα σκηπ θα ελέγχονται , θα υπάρχει ωράριο, θα τοποθετηθεί υπάλληλος που θα επιβλέπει τα υλικά» Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν οι ανεξέλεγκτοι σκυβαλότοποι που από κάποιους εκ αυτών, ξεκινούν και οι πυρκαγιές, κατέληξε.