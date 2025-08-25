Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στη Λεμεσό το αντιτορπιλικό USS Mitscher

Ευχαριστώντας τη Λεμεσό για τη φιλοξενία του πλοίου, η Πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το πλοίο φέρει το όνομα του Ναυάρχου Marc Mitscher, ενός σημαντικού αξιωματικού του Ναυτικού κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην Κύπρο βρίσκεται το αντιτορπιλικό USS MITSCHER, κλάσης ARLEIGH BURKE, αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

Το USS Mitscher αναχώρησε στις 25 Ιουλίου 2025 από το Nόρφολκ της Βιρτζίνια με στόχο την αποθάρρυνση αντιπάλων, την ενίσχυση της αμερικανικής ασφάλειας και την προστασία της οικονομικής ευημερίας, ανέφερε η Πρεσβεία, προσθέτοντας ότι "οι ναύτες του USS MITSCHER θα απολαύσουν άδεια στην ξηρά ενώ βρίσκονται στη Λεμεσό".

