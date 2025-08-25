Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Την Τρίτη υπογράφεται σύμβαση για μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι της Λεμεσού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν και τροφοδοτούν το δίκτυο 12 από τις 13 μονάδες που παραχωρήθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Μονής, με τη 13η να αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Η 14η αναμένεται να έρθει στην Κύπρο εντός Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο Λιμάνι Λεμεσού, με συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης τέσσερις μήνες και στόχο να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με δηλώσεις της αναπληρώτριας διευθύντριας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), Έλενας Φοινικαρίδου, στο ΚΥΠΕ.

Όπως ανέφερε, τα έργα για τις κινητές μονάδες αφαλάτωσης προχωρούν. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν και τροφοδοτούν το δίκτυο 12 από τις 13 μονάδες που παραχωρήθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Μονής, με τη 13η να αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα. Η 14η αναμένεται να έρθει στην Κύπρο εντός Σεπτεμβρίου.

Για την κινητή μονάδα στον Γαρύλλη, η σύμβαση υπογράφηκε στις 4 Αυγούστου, με διάρκεια υλοποίησης επτά μήνες, ωστόσο σύμφωνα με την κα. Φοινικαρίδου ο ανάδοχος στοχεύει σε ολοκλήρωση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 για να επωφεληθεί του σχετικού μπόνους που υπάρχει.

Πρόσθεσε ότι στην Κισσόνεργα, η πρώτη κινητή μονάδα τέθηκε ήδη σε λειτουργία, ενώ μέχρι το τέλος Αυγούστου θα προστεθούν επιπλέον 1.000 κυβικά μέτρα ημερησίως και από τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στις 11.000 κυβικά ημερησίως μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου προχωρά η διαδικασία χωροθέτησης για πρόσθετες κινητές μονάδες στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ενώ για τις μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης τρέχουν οι προκαταρκτικές μελέτες και διαδικασίες εξασφάλισης γης, οι οποίες είναι πιο χρονοβόρες λόγω υψηλότερων απαιτήσεων και κόστους.

Σε σχέση με το κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες, ανέφερε ότι αυτές διαφέρουν ανά επαρχία. Η κα. Φοινικαρίδου, διευκρίνισε ότι για την Πάφο και τη Λεμεσό, οι ανάγκες καλύπτονται προς το παρόν. Ωστόσο, για την Πάφο υπήρξε καθυστέρηση στην παράδοση της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, η οποία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.

«Λόγω κάποιων θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό και με ενέργειες που έπρεπε να γίνουν από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, τα χρονοδιαγράμματα μετατέθηκαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενημέρωση από τον ανάδοχο είναι ότι η ολοκλήρωση αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Παρότι αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη πίεση για την Πάφο τον Σεπτέμβριο, όπως είπε, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αποκλειστεί η πιθανότητα περικοπών στην υδροδότηση. Σύμφωνα με την κα Φοινικαρίδου, οι ανάγκες καλύπτονται αυτή τη στιγμή από γεωτρήσεις και επιπλέον ποσότητες που εγκρίθηκαν, ενώ αυξήθηκε και η δυναμικότητα της κινητής μονάδας στην Κισσόνεργα.

 «Όλες οι ενέργειες που γίνονται είναι προς την κατεύθυνση να περιορίσουμε την πιθανότητα περικοπών», τόνισε.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited