Αντιδράσεις στα κατεχόμενα για νόμο που θα δώσει χιλιάδες στρέμματα της Καρπασίας σε τουρκικό πανεπιστήμιο

Τον δρόμο για να δοθούν περίπου 3500 στρέμματα δασικής γης στην χερσόνησο της Καρπασίας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (İTÜ) θεωρούν τ/κ ΜΜΕ ότι άνοιξε η ψήφιση τροποποίησης του «νόμου περί μεταβίβασης και μίσθωσης πεδινών και δασικών εδαφών».

Σύμφωνα με την Κίπρις ποστασί, ο «νόμος» που επιτρέπει τη χρήση δασικών εκτάσεων για «εκπαιδευτικές επενδύσεις» ψηφίστηκε στις 16 Μαρτίου με τις ψήφους των «βουλευτών» της «κυβέρνησης» ΚΕΕ – ΔΚ – ΚΑ, αλλά και της αντιπολίτευσης, το ΡΤΚ. Η τροπολογία, αναφέρεται, ανοίγει το δρόμο για την ένταξη περίπου 3.500 στρεμμάτων δασικής γης, επιπλέον των περίπου 2.000 στρεμμάτων «κρατικής» γης και των 500 στρεμμάτων απαλλοτριωμένης ιδιωτικής περιουσίας που είχαν προηγουμένως διατεθεί για την πανεπιστημιούπολη που σχεδιάζει να ιδρύσει το İTÜ στα κατεχόμενα.

Ο «νόμος», σημειώνεται, πέρασε από την «βουλή» ενώ εκκρεμεί η αγωγή του τ/κ κινήματος Πράσινη Ειρήνη. Η Φεριχά Τελ, μέλος της κεντρικής εκτελεστικής επιτροπής του ΡΤΚ και πρόεδρος του εν λόγω κινήματος είχε ζητήσει από τις 21 Ιανουαρίου, όταν το «νομοσχέδιο» συζητήθηκε στην «επιτροπή νομικών» να το αποσύρει ενόσω η δική συνεχίζεται.

Ο «βουλευτής» ΡΤΚ, Ασίμ Ακάνσοϊ ανέφερε χθες στη «βουλή» ότι η επένδυση που σχεδιάζει το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Τρικώμου – Καρπασίας ήταν σημαντική. Σημείωσε ότι περίπου 5.000 στρέμματα γης θα δοθούν στο İTÜ, που ισοδυναμούν με περίπου 700 γήπεδα ποδοσφαίρου λέγοντας ότι το «κράτος» έχει την εξουσία να ανακτήσει τις εκτάσεις εάν η επένδυση δεν υλοποιηθεί.

Το γεγονός ότι και το ΡΤΚ ψήφισε επίσης το εν λόγω «νομοσχέδιο» προκάλεσε αντιδράσεις με την Κίπρις ποστασί να προβάλλει ανάρτηση του Τ/κ ερευνητή Μετέ Χατάϊ ότι το θέμα δεν είναι μόνο οι επενδύσεις, εφιστώντας την προσοχή στο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «δικαστική» διαμάχη ενώ δημιουργείται ένα τετελεσμένο γεγονός με την παράκαμψη του καθεστώτος της δασικής περιοχής.

«Αυτή η απόφαση ελήφθη όχι μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και με τις ψήφους της αντιπολίτευσης, ομόφωνα. Εδώ είναι που το ζήτημα γίνεται ακόμη βαθύτερο. Επειδή δεν πρόκειται πλέον απλώς για μια κυβερνητική προτίμηση, αλλά για μια συστημική συναίνεση. Με άλλα λόγια, το ζήτημα δεν είναι πλέον μια "λανθασμένη απόφαση", αλλά μια "αναμφισβήτητη νέα κανονικότητα". Ενώ ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι ακριβώς να λειτουργεί ως μηχανισμός πέδησης σε τέτοιες καταστάσεις, βλέπουμε ότι αυτός ο μηχανισμός πέδησης έχει αποτύχει εντελώς» ανέφερε.

Η συζήτηση, συνέχισε, δεν πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά με βάση την αντίθεση στις επενδύσεις, αλλά μάλλον ότι το πραγματικό ζήτημα ήταν «η υπερβολή, τα προνόμια και η αναδιατύπωση των κανόνων για ένα μόνο έργο».

Η κατανομή μιας τόσο μεγάλης περιοχής σε ένα μόνο ίδρυμα σε μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή όπως η Καρπασία είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, όπως και το πώς έγινε, σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ