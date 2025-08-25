Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Καταγγελία για απειλές αστυνομικού εναντίον πολίτη υπεβλήθει στην Χαραλαμπίδου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Στην προκειμένη περίπτωση, μέλος της ΚΥΠ, που βρίσκεται στο στενό περίγυρο του Προέδρου της Δημοκρατίας, φαίνεται να παρακολουθεί και να απειλεί πολίτη απλώς και μόνο επειδή ασκεί κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», αναφέρει η επιστολή του δικηγόρου.

Καταγγελία για απειλές από μέλος της αστυνομίας υπέβαλε στην Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο δικηγόρος Αλέκος Αργυρού, εκ μέρους της πελάτισσας του, Νικολέττας Ανδρέου-Τσικκίνη.

Στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταγγέλλουσα δέχθηκε στις 19 Αυγούστου 2025 απειλητικό μήνυμα από μέλος της Αστυνομίας «κάνοντας δημόσιο σχόλιο σε ανάρτηση της πελάτιδός μου στα ΜΚΔ». Σύμφωνα με την καταγγελία, το μέλος της Αστυνομίας υπηρετεί στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

«Στην προκειμένη περίπτωση, μέλος της ΚΥΠ, που βρίσκεται στο στενό περίγυρο του Προέδρου της Δημοκρατίας, φαίνεται να παρακολουθεί και να απειλεί πολίτη απλώς και μόνο επειδή ασκεί κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», αναφέρει η επιστολή του δικηγόρου.

 

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited