Στους δρόμους οι αγρότες στη Γαλλία - Κλειστοί αυτοκινητόδρομοι 180 χλμ.

Αναβρασμός επικρατεί στη Γαλλία, καθώς αγρότες έχουν βγει στους δρόμους κατακρίνοντας τη διαχείριση της κυβέρνησης σχετικά με την δερματοπάθεια που πλήττει τα βοοειδή, ενώ αντιτίθεται και στην υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τον Mercosur.

Από το πρωί της Τρίτης, αγρότες έχουν αποκλείσει αυτοκινητόδρομους σε όλη τη Γαλλία. Όπως μεταδίδει η Le Figaro, οι «Ultras de l'A64», οι κτηνοτρόφοι που είχαν ήδη διαδηλώσει κατά τη διάρκεια της αγροτικής κρίσης το χειμώνα του 2024, έχουν αποκλείσει τον δρόμο που συνδέει τη Μπαγιόν με την Τουλούζη. Σύμφωνα με την Vinci Autoroutes, ο άξονας είναι κλειστός σε μήκος περίπου 180 χιλιομέτρων μεταξύ Briscous και Montréjeau, και στις δύο κατευθύνσεις.

«Άλλες διαμαρτυρίες με μπλοκαρίσματα είναι επίσης σε εξέλιξη, ιδίως στο Γκαρντ, όπου επηρεάζονται όλοι οι κόμβοι του νομού στις A9 και A54. Άλλες διαμαρτυρίες είναι πιθανές τις επόμενες ώρες, σε διάφορους άξονες του δικτύου, οι οποίες ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά την πρωινή κυκλοφορία», διευκρινίζει η εταιρεία, όπως σημειώνει το BFMTV.

Στην Ιλ ντε Φρανς, μεταξύ άλλων, οι αγρότες οργανώνουν μπλόκο σε έναν κόμβο της RN12 στο Méré.

Διαμαρτυρία αγροτών στη Γαλλία: Διεκόπη η κυκλοφορία τρένων μεταξύ Τουλούζης και Ναρμπόν

Παράλληλα, εξαιτίας της διαμαρτυρίας αγροτών διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Τουλούζης και Ναρμπόν στη γραμμή Μπορντό-Μασσαλία την Τρίτη, σύμφωνα με το AFP.

Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στον δρόμο, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει συγκαλέσει σύσκεψη στο Ματινιόν για το αγροτικό. Να σημειωθεί ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός έχει ζητήσει την αναβολή της υπογραφής της συμφωνίας με τη Mercosur, την ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής, ζητώντας δικλίδες προστασίας για τους αγρότες. Η συμφωνία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου για 700 εκατομμύρια ανθρώπους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πηγή: iefimerida.gr