Ναυαγοσώστες: Ελλείψεις φέρνουν περιορισμένο ωράριο

Αν και το πρόβλημα στελέχωσης είναι γνωστό εδώ και χρόνια φαίνεται να μην μπορεί να λυθεί ή τουλάχιστον να διορθωθεί ενόσω συνεχίζονται τα ίδια περίπου δεδομένα. Στη περίπτωση της Λεμεσού, υπάρχουν μόλις 45 ναυαγοσώστες κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οι οποίοι στελεχώνουν τους 22 περίπου ναυαγοσωστικούς πύργους, την ίδια ώρα όμως το κράτος προκηρύσσει αρκετές περισσότερες θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως δεν έχουν το ανάλογο ενδιαφέρον από εκείνους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Λεμεσός χρειάζεται τουλάχιστον 79 ναυαγοσώστες, έχει 45 εκ των οποίων μόλις οι 12 είναι μόνιμοι στην εργασία τους. Όλα τα πιο πάνω, περιορίζουν τη λειτουργία των ναυαγοσωστικών πύργων μόλις σε επτάμισι ώρες ημερησίως, δηλαδή από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 18:00 και αυτό από τον Μάιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Μειωμένο ενδιαφέρον

Όπως εξήγησε στον «Π» πρόσωπο που γνωρίζει το αντικείμενο, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Παρόλο που το κράτος προχωρεί σε προκήρυξη των θέσεων, αυτές δεν καλύπτονται στο 100% για μία σειρά από λόγους. Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των προσφερόμενων θέσεων είναι με συμβόλαια 3, 4, 6 ή 8 μηνών. Αν και ο μισθός για κάποιους ίσως θεωρηθεί ικανοποιητικός (περίπου στα 1.700 ευρώ), για τα δεδομένα της Λεμεσού φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο δυσχεραίνει περισσότερο η διαδικασία λήψης του ανεργειακού επιδόματος. Επιπλέον, τα προσόντα που απαιτούνται -και τα οποία ορθώς απαιτούνται- είναι τέτοια που χρειάζονται χρόνο και επαγγελματική αφοσίωση για να τα έχει κάποιος, γεγονός όμως που είναι ανασταλτικό για μόλις 3 ή 4 μήνες εργασίας ετησίως. Πάντως στη Λεμεσό ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η τεράστια ακτογραμμή της πόλης που χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη στελέχωση για κάλυψη αναγκών.

Παλαιότερα αρκετές ανάγκες καλύπτονταν από φοιτητές ή αθλητές κολύμβησης που εργάζονταν τα καλοκαίρια, πλέον όμως τα προσόντα που απαιτούνται καθιστούν κάτι τέτοιο σε μεγάλο βαθμό απαγορευτικό. Την ευθύνη για τη λειτουργία των ναυαγοσωστικών πύργων έχει η Επαρχιακή Διοίκηση και κατ' επέκταση το Υπουργείο Εσωτερικών, η κάλυψη της μισθοδοσίας όμως γίνεται εξ ημισείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ωράριο εκτός λογικής

Μια βόλτα σε οποιαδήποτε παραλία της Λεμεσού, ειδικά στις πολυσύχναστες, αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι το ωράριο λειτουργίας των ναυαγοσωστικών πύργων τους καλοκαιρινούς μήνες είναι εκτός λογικής. Το 10:30-18:00 είναι εξαιρετικά περιορισμένο αφού υπάρχει κόσμος στην παραλία από τις 6:00 το πρωί μέχρι σίγουρα και τις 20:00, ώρες με απόλυτη ηλιοφάνεια. Ειδικά μάλιστα τις πρωινές ώρες, είναι χιλιάδες οι ευάλωτοι συμπολίτες μας που βρίσκονται στη θάλασσα. Αν και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κάποια βάρδιες και επέκταση του ωραρίου για τις πιο πολυσύχναστες παραλίες, δυστυχώς φέτος με μόλις 45 ναυαγοσώστες είναι αδύνατο να καλυφθούν οι ανάγκες, με αποτέλεσμα να λειτουργεί μία και μόνο βάρδια στο ωράριο 10:30-18:00.

Σημειώνεται ότι οι ναυαγοσώστες εργάζονται έξι μέρες τη βδομάδα και μάλιστα λόγω του φόρτου εργασίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να λάβουν οποιαδήποτε άδεια. Πάντως το οξύμωρο είναι ότι τους πρώτους μήνες τις άνοιξης και τους τελευταίους μήνες του φθινοπώρου, το ωράριο διαφοροποιείται και με το κλείσιμο κάποιων σημείων, οι ναυαγοσωστικοί πύργοι λειτουργούν από τις 07:00 μέχρι τις 14:00. Όλα αυτά πάντως, παρόλο που υπάρχουν πινακίδες, είναι δύσκολο ο κάθε πολίτης να γνωρίζει ακριβώς πότε υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία που επισκέπτεται.