Videogate: Τρελό σενάριο ή πραγματικότητα;

- Σκεφτείτε ένα τρελό εκ πρώτης όψεως σενάριο σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφορεί και δείχνει τους συνεργάτες του Προέδρου να συζητούν για εισφορές για τη χρηματοδότησή του. Αν σε αυτό το βίντεο υπάρχει ενσωματωμένο κακόβουλο λογισμικό, τότε μιλάμε για εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες. Θα πρόκειται για μια απειλή που θα μπορούσε να επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ειλικρινά ελπίζω αυτός ο φόβος να αποδειχθεί υπερβολικός και η απειλή να είναι μικρότερη απ’ όσο δείχνει σήμερα. Το βίντεο που διέρρευσε, δεν περιορίζεται στο να εκθέσει την κυβέρνηση. Οδηγεί μεθοδικά τον θεατή μέσα από μια προσεκτικά δομημένη αλυσίδα προσώπων και χώρων, που όλοι δείχνουν προς μία και μόνο κατεύθυνση. Πρώτα, ένας πρώην υπουργός Ενέργειας, ο οποίος σήμερα δρα ως σύμβουλος μεγάλων εταιρειών. Έπειτα, ένας ακόμη επιχειρηματίας στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας. Στη συνέχεια, το ίδιο το Προεδρικό, μέσω του συγγενή και στενού συνεργάτη του Προέδρου, σε συναντήσεις με επιχειρηματίες. Καμία από αυτές τις στάσεις δεν μοιάζει τυχαία. Βήμα - βήμα η αφήγηση καταλήγει σε ένα αναπόφευκτο τέλος: τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, πρόκειται για πολιτικό σκάνδαλο. Ναι, προκαλεί προσωπική και θεσμική αμηχανία. Όμως, αν η ατζέντα πίσω από τη διαρροή υπερβαίνει την πολιτική, τότε αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος για να επιτευχθεί κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Ένα τέτοιο βίντεο αποτελεί εξαιρετικά αποτελεσματικό όχημα για μαζική διείσδυση — σε κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά συστήματα και, ενδεχομένως, ακόμη και σε ευαίσθητες υποδομές. Σκεφτείτε αν ισχύει το ενδεχόμενο αυτό τι πρόσβαση έχουν οι κατασκευαστές του βίντεο στα τηλέφωνα του Προέδρου, των συνεργατών του και του στενού του περιγύρου. Αν όλα αυτά ισχύουν, λαμβανομένης υπόψη και της γεωγραφίας (Λονδίνο-Άμστερνταμ), τότε ίσως να έχουν βάση κάποια σενάρια που θέλουν πίσω από τα βίντεο να βρίσκονται οι Εγγλέζοι και όχι οι Ρώσοι.
- Από προχθές άρχισαν διάφοροι να μας στέλνουν μηνύματα για την αυτοκινητάρα κόστους 100 χιλιάδων, λένε, με την οποία κυκλοφορεί ο σύγαμπρος και διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Χαράλαμπος, αφήνοντας -μετά το βίντεο- αρκετά υπονοούμενα για το πού βρήκε τα λεφτά. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορεί να είναι υπερβολές. Ο άνθρωπος είναι σύγαμπρος του Χριστοδουλίδη, αλλά ένα είναι σίγουρο. Ότι έχει καλές σπουδές και σίγουρα περισσότερα προσόντα από τον Πρόεδρο. Είμαστε σίγουροι μάλιστα ότι πριν πάει στον Λόφο έπαιρνε και περισσότερα χρήματα (εργαζόταν σε Forex) από όσα παίρνει σήμερα εργαζόμενος στο Προεδρικό. Ο Χαράλαμπος, εν ολίγοις, ας κριθεί πολιτικά. Εκεί έχει πρόβλημα κι ας μην θέλει ο ίδιος και ο Πρόεδρος να το κατανοήσουν. Αν ο Χαράλαμπος θέλει να βοηθήσει τον Μικρό Χριστοδουλίδη θα ήταν καλύτερα να παραιτηθεί ο ίδιος για λόγους ευθιξίας. Αν μείνει. τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και για τον ίδιο και για τον Πρόεδρο. Αποδεικνύοντας επιπλέον πόσο προβληματικό είναι να κυβερνά κανείς με τους συγγενείς του.
- Μελετημένοι ήταν οι φερόμενοι επενδυτές που προσέγγισαν τους ΛακκοτρύπηΧαράλαμπο και τον επιχειρηματία Χρυσοχόο. Με όπλο μια επένδυση 150 εκατομμυρίων στόχευσαν σε συνεργασία με τον Γιώργο Χρυσοχόο της Cyfield με τον οποίο συναντήθηκαν δυο φορές τον περασμένο Νοέμβριο, ιδιαίτερα όταν έμαθαν ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι κάτι σαν φιλενάδα του γνωστού επιχειρηματία. Συζήτησαν, όπως μαθαίνουμε, μαζί του για θέματα ενέργειας με έμφαση τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της εταιρείας στο Βασιλικό. Μιλούσαν για πλήρη εξαγορά, για συμμετοχή στο ποσοστό της, αλλά και για άλλα ενεργειακά projects. Ο Γιώργος Χρυσοχός μιλούσε με έναν άντρα με ρουμανικό διαβατήριο που φαινόταν να έχει στενές επαφές και σχέσεις με Ρώσους επενδυτές. Οι Ρουμάνοι -πράκτορες των Ρώσων πλήθυναν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κι αν κρίνουμε από τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές με υποψήφιο τον ακροδεξιό φιλορώσο Καλίν Γκεοργκέσκου, παραλίγο να τα καταφέρουν. Οι Ρώσοι μετά την Ουγγαρία επενδύουν τα τελευταία χρόνια και στη Ρουμανία για εύκολη διείσδυση στην ΕΕ. Στο παρελθόν όχημα για αυτό τον σκοπό ήταν η Κύπρος με Πρόεδρο τον Αναστασιάδη και ΥΠΕΞ τον Χριστοδουλίδη, τον οποίο βοήθησαν σημαντικά να εκλεγεί στην Κύπρο το 2023. Σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι τον θεωρούν «αχάριστο και προδότη».
- Μιλούμε για επαγγελματίες. Καμία σχέση με τον ψευδοεπενδυτή του Αλ Τζαζίρα. Για να αντιληφθείτε τι λέμε, οι άνθρωποι εδκιανεύκαν τον Γιώργο Λακκοτρύπη για έξι μήνες, με το αζημίωτο βέβαια, αφού φρόντισαν να υπογράψουν μαζί του και συμβόλαιο. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης στην κατάθεσή του ενώπιον της Αστυνομίας έδωσε και τον λογαριασμό από όπου πληρωνόταν. Ποσά δεν μάθαμε, αλλά πληρωνόταν ως τεχνοκράτης -εμπειρογνώμονας πάνω σε θέματα ενέργειας. Οι κατασκευαστές του βίντεο έκαναν υπομονή. Η πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Λακκοτρύπη (ακολούθησαν πολλές στη συνέχεια) ξεκίνησε όταν ο Χριστοδουλιδης έκανε προεκλογική εκστρατεία. Η δεύτερη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους έγινε όταν εξελέγη, μιας και τα πλάνα της βιντεοκλήσης που είχαν μαζί τους οι επενδυτές παραπέμπουν στο Προεδρικό. Η τρίτη με τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο έγινε τον Νοέμβριο του 2025.
ΘΟΥΚΗΣ