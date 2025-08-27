Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Σύλληψη οπαδού για κατοχή πυρσών πριν τον αγώνα Πάφου – Ερυθρού Αστέρα

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, με τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησε η Αστυνομία, το βράδυ της Τρίτης, αφού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν πυρσοί πριν τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Πάφου και Ερυθρού Αστέρα, στο γήπεδο Αλφαμέγα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος ανακόπηκε για έλεγχο γύρω στις 21.15 χθες, κατά την είσοδο οπαδών για τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο πυρσοί και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

ΚΥΠΕ

