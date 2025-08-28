Φωτιά σε όχημα 48χρονης στην επαρχία Αμμοχώστου

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 48χρονης στην επαρχία Αμμοχώστου, με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία να εξετάζουν τα αίτια.

Ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «λίγο πριν τις 11.30 το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία γυναίκας 48 ετών, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της κατοικίας της στην επαρχία Αμμοχώστου».

Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα εξακριβωθούν από εξετάσεις που θα διενεργήσουν σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.