Το εξωπραγματικό ποσό που κερδίζει καθημερινά η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από τα ηλεκτρονικά βιβλία του Χάρι Πότερ

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ εξακολουθεί να αποκομίζει τεράστια έσοδα από το σύμπαν του Χάρι Πότερ, ακόμη και δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο δεν βρίσκονται οι ταινίες ή τα θεματικά πάρκα, αλλά τα ηλεκτρονικά βιβλία της σειράς, τα οποία συνεχίζουν να σημειώνουν εντυπωσιακές πωλήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας Pottermore Ltd δείχνουν ότι τα e-books της Ρόουλινγκ αποφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 148.767 λίρες την ημέρα.

Πρόκειται για έσοδα που μεταφράζονται σε εκατομμύρια ετησίως, επιβεβαιώνοντας ότι το «Harry Potter» παραμένει ένα από τα πιο κερδοφόρα εκδοτικά και ψυχαγωγικά franchises παγκοσμίως.

Τα χρήματα δεν προέρχονται μόνο από τα επτά βασικά βιβλία της σειράς. Σημαντικό μερίδιο των εσόδων αποδίδεται και σε συμπληρωματικά έργα του ίδιου σύμπαντος, όπως τα βιβλία που υποτίθεται ότι διαβάζουν οι ήρωες μέσα στην ιστορία, αλλά και τα σενάρια του θεατρικού έργου Harry Potter and the Cursed Child. Όλα αυτά συνεχίζουν να βρίσκουν αγοραστικό κοινό σε ψηφιακή μορφή.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει χρόνια από την εποχή που οι φαν κατέκλυζαν τα βιβλιοπωλεία για κάθε νέα κυκλοφορία και τις αίθουσες των κινηματογράφων για να δουν τον Χάρι Πότερ να αντιμετωπίζει τον Βόλντεμορτ, το ενδιαφέρον για τον μαγικό κόσμο του Χόγκουαρτς δεν δείχνει να μειώνεται.

Αντίθετα, φαίνεται να ανανεώνεται, είτε μέσα από νέες γενιές αναγνωστών είτε από ενήλικες που επιστρέφουν στα βιβλία της παιδικής τους ηλικίας.

Η διαρκής αυτή απήχηση έχει, ωστόσο, και τις παρενέργειές της. Σε περιοχές όπως το Glenfinnan Viaduct στη Σκωτία –το διάσημο σημείο από όπου περνά το τρένο του Hogwarts Express στις ταινίες– οι κάτοικοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον αυξημένο τουρισμό.

Ορισμένοι επισκέπτες, σύμφωνα με αναφορές, αφήνουν πίσω τους σκουπίδια, ενώ δεν έλειψαν και τα επικίνδυνα περιστατικά με τουρίστες που προσπάθησαν να περπατήσουν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκαλώντας «παρ’ ολίγον» ατυχήματα με διερχόμενα τρένα.

Παράλληλα, η επιστροφή στα βιβλία έχει αναζωπυρώσει και τη συζήτηση γύρω από τη συνοχή της πλοκής. Ο συγγραφέας Τζέισον Κ. Πάρτζιν έχει υποστηρίξει ότι, αν διαβάσει κανείς σήμερα τη σειρά με πιο «ενήλικο» μάτι, αρκετές ανατροπές και μαγικές λύσεις μοιάζουν να μην στέκουν απόλυτα λογικά, καθώς ξόρκια και δυνατότητες εμφανίζονται αργότερα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες κρίσιμες στιγμές.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για μια παιδική ιστορία φαντασίας γύρω από μια σχολή μαγείας και ότι η εξέλιξη των ξορκιών και των ικανοτήτων των ηρώων ακολουθεί τη λογική της αφήγησης και όχι της απόλυτης συνέπειας.

Όπως και να έχει, οι αριθμοί δείχνουν ότι, με ή χωρίς «τρύπες» στην πλοκή, ο Χάρι Πότερ εξακολουθεί να είναι μια χρυσοφόρα μηχανή – αυτή τη φορά στην οθόνη των e-readers.

