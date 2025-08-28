Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Λευκωσία - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, τα ξημερώματα της Πέμπτης, χωρίς να κινδυνεύσουν ένοικοι του κτηρίου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ σε συνεργασία με την Αστυνομία, έγινε εκκένωση της πολυκατοικίας και δεν κινδύνευσε κανείς από τους ενοίκους του κτηρίου. Θα γίνει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, προστίθεται.

Άλλα περιστατικά:

Ακόμα αναφέρεται ότι την Τετάρτη, ξέσπασε πυρκαγιά σε τρία δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, καλαμιώνα και αριθμό δέντρων εντός του Πεδίου Βολής Ξυντούς, στη Λευκωσία. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν επίσης και λάστιχα ύδρευσης και πυρκαγιά σε μεταλλικό υποστατικό στην κτηνοτροφική περιοχή Αραδίππου, το οποίο περιείχε μεγάλο αριθμό από κυλινδρικές μπάλες σανού. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο του υποστατικού κάηκε και το υποστατικό κατέρρευσε.

Επίσης το βράδυ της Τετάρτης, ξέσπασε πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης της οικίας της ιδιοκτήτριας, στις Βρυσούλες στην επαρχία Αμμοχώστου και από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής.

Επιπρόσθετα, από την πυρκαγιά ζημιές υπέστη και η εξωτερική βαφή της οικίας, καθώς και κομπρεσσόρος συσκευής κλιματισμού της οικίας ενώ θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ΠΥ.

Επίσης ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης της οικίας του ιδιοκτήτη στη Λακατάμια, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ ζημιές υπέστη και παρακείμενο, σταθμευμένο όχημα.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δέντρο εξωτερικά της οικίας, ενώ ο καπνός είχε εισχωρήσει εντός της οικίας. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντόπισαν δύο από τους τέσσερις ενοίκους εντός της οικίας, τους οποίους βοήθησαν να εξέλθουν και ένα από αυτά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας μετά από εισπνοή καπνού.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.

Αναφέρεται τέλος ότι, πυρκαγιά ξέσπασε και σε μοτοσυκλέτα σε ανοιχτό χώρο στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα ακολουθήσει διερεύνηση σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 22 κλήσεις για βοήθεια, 15 κλήσεις από τις οποίες αφορούσαν πυρκαγιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ