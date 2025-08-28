Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
ΡΙΚ: Καταβλήθηκαν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπαλλήλων του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οπως αναφέρει ανακοίνωση "πρόκειται για τα πρώτα στελέχη του προσωπικού του ιδρύματος που επέλεξαν να ενταχθούν στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο αυτό"

Καταβλήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα στα αφυπηρετήσαντα στελέχη το έτος 2023 του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που διέπει το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο και στη βάση της συμφωνίας του 2025, ανακοίνωσε το Ίδρυμα. 

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση "πρόκειται για τα πρώτα στελέχη του προσωπικού του ιδρύματος που επέλεξαν να ενταχθούν στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο αυτό" και η καταβολή των ωφελημάτων τους, "συνιστά σημαντική εξέλιξη που δίδει τέλος στην αγωνία των επηρεαζομένων και ταυτόχρονα καθορίζει το πλαίσιο επίλυσης του συνταξιοδοτικού, θέματος που απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Διεύθυνση, το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης, τις Συντεχνίες και τους εργαζομένους του ΡΙΚ".

Προσθέτει ότι "η καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στους εν λόγω δικαιούχους ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή και στα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού που επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα τους για ένταξη στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες για όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με αναλογιστικό οίκο".

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΡΙΚ διαβεβαιώνουν ότι "σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και τις συντεχνίες του Ιδρύματος θα συνεχίσουν την όλη προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων".

Πηγή: KYΠE

