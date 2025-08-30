Δεν έχει αρθεί η παρανομία με το «εκκλησάκι» σε κρατική γη

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον σάλο που ξέσπασε, στο Καλό Χωριό Λεμεσού, επιτήδειοι φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν από νόμους και εξώδικα πρόστιμα… συνεχίζοντας ανενόχλητοι οικοδομικές εργασίες προκειμένου να ανεγείρουν παράνομα ένα εκκλησάκι εντός κρατικής γης! Ο μικρός αυτός παράνομος ναός, του οποίου οι εργασίες ανέγερσης προχωρούν κανονικά, είναι «έμπνευση» ενός πολίτη ο οποίος από την πρώτη στιγμή ανέφερε στους αρμόδιους ότι ξεκίνησε να κτίζει εκεί το εκκλησάκι μετά από όραμα που είδε με την Παναγία να του υποδεικνύει το σημείο! Τον εν λόγω πολίτη «εκπροσώπησε» στο δικαστήριο «Στρατός της συμμαχίας της 4ης σημαίας», με τον ίδιο να αρνείται το πρώτο εξώδικο, το οποίο όμως τελικά αργότερα πλήρωσε αναγκαστικά με αύξηση, αλλά δεν έχει συμμορφωθεί.

Με τις «ευλογίες» της Μητρόπολης

Το εν λόγω παράνομο εκκλησάκι κτίζεται στο Καλό Χωριό Λεμεσού σε προστατευόμενη περιοχή. Το όραμα για δημιουργία του ναού, παράνομα, χωρίς καμία πολεοδομική ή οικοδομική άδεια αλλά και σε κρατική γη, φαίνεται να ενστερνίστηκε και η Μητρόπολη Λεμεσού. Στο παρελθόν ο «Π» είχε παρουσιάσει επιστολή του ίδιου του μητροπολίτη που ζητούσε με αίτημα από το Υπουργείο Εσωτερικών «διαθέσεως κρατικής γης με σκοπό την ανέγερση ιερού παρεκκλησίου προς τιμήν και δόξαν της Υπεραγίας Θεοτόκου «Φοβεράς Προστασίας». Εντός αυτής, αναφέρονται λεπτομερώς στοιχεία του σημείου όπου ανεγείρεται ο παράνομος ναός, με βάση τα αρχεία του Κτηματολογίου, κάνοντας λόγο για «τίμιες και ευλαβείς προθέσεις της ομάδας/επιτροπής ανεγέρσεως του ιερού παρεκκλησίου». Σε πιο κάτω σημείο, ο μητροπολίτης ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα ότι «το ιερό παρεκκλήσιο θα ανεγερθεί σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σκαριφήματα της ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού», αναφερόμενο σε ιερο-αρχιτέκτονα που θα υποβάλει τα σχέδια.

Το πλήρωσε αλλά συνεχίζει

Για την υπόθεση, είχε επιβληθεί και πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ από την Υπηρεσία Θήρας, το οποίο δεν πληρώθηκε στο δικαστήριο και αυξήθηκε στα 2.500 και πληρώθηκε, κατά των προσώπων που προχωρούσαν στην παράνομη ανέγερση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, προχώρησαν και στη διάνοιξη δρόμου με διάφορα μηχανήματα, παραβιάζοντας τον οικότοπο και το περιβάλλον της περιοχής, ενώ έγινε και εκτεταμένος εκβραχισμός της περιοχής που αποτελούσε σημείο για καταφύγιο αετών. Όλα αυτά, ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2023 με τις εργασίες να συνεχίζονται μέχρι τον Απρίλιο του 2024, όταν δημοσιοποιήθηκε το θέμα. Κατά το τελευταίο διάστημα πολίτης ανέφερε στον «Π» ότι οι εργασίες συνεχίζονται, κάτι που μαρτυρούν και οι φωτογραφίες.

Διάταγμα κατεδάφισης

Μιλώντας στον «Π» για το θέμα, ο Μάριος Γεωργούδης, υπεύθυνος του Τομέα Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λεμεσού, απάντησε ότι στον ΕΟΑ είναι ενήμεροι για το θέμα και προχωρούν τις νόμιμες διαδικασίες. Ο κ. Γεωργούδης ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη του ΕΟΑ και άλλων Τμημάτων (Αστυνομίας, Θήρας) τον Μάρτιο του 2025 μετά που διερευνήθηκαν η αρχική υπόθεση και καταγγελίες. Ανέφερε ότι ο ΕΟΑ έχει δώσει τον φάκελο σε δικηγόρο προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για άρση της παρανομίας, δηλαδή να εξασφαλιστεί δικαστικό διάταγμα κατεδάφισης του παράνομου υποστατικού. Σχετικά με ενδεχόμενη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, ο κ. Γεωργούδης εξήγησε ότι εξαρχής ήταν πολύπλοκη η υπόθεση λόγω του ότι πρόκειται για κρατική γη και άρα ο ΕΟΑ υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να κινηθεί κατά του ιδιοκτήτη, δηλαδή του Κτηματολογίου, διαβεβαιώνοντας ότι πλέον η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για άρση της παρανομίας.