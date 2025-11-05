Ισονομία με Δημόσιο για τηλεργασία ζητά η ΟΕΒ

Ρυθμίσεις για την τηλεργασία, που να διασφαλίζουν ισονομία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ζητεί η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Σε επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής τη Δευτέρα, με αφορμή τη νομοθετική επεξεργασία προτεινόμενης νομοθεσίας για την τηλεργασία, ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Αντωνίου, κάνει λόγο για ένα αυστηρό πλαίσ...

