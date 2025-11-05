Ισονομία με Δημόσιο για τηλεργασία ζητά η ΟΕΒ
O γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σε επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της συζήτησης της προτεινόμενης νομοθεσίας για την τηλεργασία, κάνει λόγο για ένα αυστηρό πλαίσιο ευθυνών για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, σε αντίθεση με το κράτος ως εργοδότη
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.