Ακόμα εκτός λειτουργίας το 116016 - Χωρίς άμεση στήριξη τα θύματα έμφυλης βίας

Εκτός της πανευρωπαϊκής γραμμής 116016, η οποία σχετίζεται με την υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας, παραμένει η Κύπρος, όπως προκύπτει μέσα από απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριου Χαρτσιώτη, σε απάντησή του προς τον βουλευτή Γιώργο Κουκουμά. Σύμφωνα με τον υπουργό, η αναβολή οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς περιορισμούς και διαδικαστικά εμπόδια, παρά στην έλλειψη τεχνογνωσίας ή εμπειρίας, καθώς ο ΣΠΑΒΟ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Από το 202

Το 2021, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέφρασε γραπτώς την πρόθεσή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τη στήριξη της πανευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφτηκε συμφωνία με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Σύμφωνα με τη συμφωνία, το υπουργείο θα στήριζε οικονομικά τη λειτουργία της γραμμής με ποσό 45.000 ευρώ, βασισμένο στη σχετική κοστολόγηση που είχε υποβάλει ο ΣΠΑΒΟ. Η συμφωνία προέβλεπε την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού και ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, ώστε η γραμμή να ξεκινήσει λειτουργία σε εθνικό επίπεδο. Το υπουργείο προγραμμάτισε τον προϋπολογισμό του για τα έτη 2022 και 2023, ενισχύοντας το σχέδιο του ΣΠΑΒΟ για την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας.

Λόγω κόστους

Το Σεπτέμβριο του 2023, η πρόταση του υπουργείου υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης προέκυψε η ανάγκη επαναϋποβολής αναλυτικής εκτίμησης δαπάνης από τον ΣΠΑΒΟ, η οποία να περιλαμβάνει ξεχωριστά το αρχικό κόστος για εκπαίδευση και εξοπλισμό, καθώς και το ετήσιο κόστος λειτουργίας της γραμμής. Στις 8 Νοεμβρίου 2023, ο ΣΠΑΒΟ ενημέρωσε το υπουργείο ότι το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας της γραμμής θα ανέλθει σε 120.000 ευρώ, με αύξηση 5% κατ’ έτος. Το νέο αυτό κόστος υπερέβαινε κατά πολύ τον προϋπολογισμό των ετών 2023 και 2024, ο οποίος είχε καθοριστεί στα 45.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η άμεση έναρξη λειτουργίας της γραμμής.

Σε αναζήτηση αναδόχου

Με στόχο την υπέρβαση των οικονομικών εμποδίων, το υπουργείο αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό μέσω συνοπτικών διαδικασιών, σύμφωνα με τον Νόμο περί Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016. Για τον σκοπό αυτόν συστάθηκε επιτροπή καταρτισμού των τεχνικών όρων και προδιαγραφών της προσφοράς. Η επιτροπή θα διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που θα ζητηθούν και την καλύτερη δυνατή οικονομική προσφορά για το Δημόσιο. Στον προϋπολογισμό του 2025 έχει προβλεφθεί ποσό 45.000 ευρώ για την υλοποίηση της δράσης, ενώ για το 2026 έχει προϋπολογιστεί ποσό 60.000 ευρώ. Το υπουργείο εκτιμά ότι η γραμμή θα τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Παράλληλα, ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, που λειτουργεί κάτω από το υπουργείο, διερευνά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης τη δυνατότητα άντλησης οικονομικών πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Στόχος είναι η μερική συγχρηματοδότηση της λειτουργίας της γραμμής, ώστε να μειωθεί το οικονομικό βάρος για το κράτος και να επιταχυνθεί η ενεργοποίησή της. Η δυνατότητα συγχρηματοδότησης θεωρείται κρίσιμη, δεδομένων των αυξανόμενων αναγκών για στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και των περιορισμένων εθνικών κονδυλίων για κοινωνικές δράσεις.

Γιατί χρειαζόμαστε το 116016

Η πανευρωπαϊκή γραμμή 116016 εξασφαλίζει δωρεάν και εξειδικευμένη στήριξη σε θύματα έμφυλης βίας, προσφέροντας ενιαία πρότυπα υποστήριξης και δυνατότητα διασύνδεσης με τοπικούς φορείς. Μέσα από τη γραμμή, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε άμεση και ποιοτικά συνεπή βοήθεια, ενώ οι αρμόδιοι μπορούν να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ και να σχεδιάζουν στοχευμένες δράσεις πρόληψης. Θύματα έμφυλης βίας που μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόσβαση σε ενιαία, άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη, με αποτέλεσμα η προστασία τους να εξαρτάται αποκλειστικά από τις εθνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες συχνά υστερούν σε εξειδίκευση, πόρους και άμεση ανταπόκριση.

Σήμερα, η γραμμή 116016 λειτουργεί σε Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Κροατία.