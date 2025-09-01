Την πρόσληψη ΣΥΟΠ για συμπλήρωση κενών θέσεων ανακοινώνει το ΥΠΑΜ

Tην πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά για συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά προτεραιότητας από τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων ΣΥΟΠ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 29.08.2025, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

«Η επικείμενη πρόσληψη ΣΥΟΠ, για την πλήρωση των κενών θέσεων και την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, στο παρόν στάδιο, αφορά στις Φρουρές Λευκωσία, Κλήρου, Νήσου – Κόρνου, Κακοπετριάς και Λάρνακας», αναφέρει στην ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνας.

Σημειώνει, επίσης, ότι οι υποψήφιοι για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms), στα οποία θα αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την πρόσκληση τους στην υγειονομική εξέταση και για την υπογραφή της σύμβασης απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε με την προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 09.05.2025.

Προσθέτει πως για τους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία θα τους διαφυλαχθεί η θέση μέχρι την ημερομηνία απόλυσης τους, νοουμένου ότι θα κριθούν κατάλληλοι στην υγειονομική εξέταση.

Ως εκ τούτου, σημειώνει, δεν θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο παρόν στάδιο αλλά μεταγενέστερα.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην υγειονομική εξέταση, στην οποία θα κληθεί μέσω ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms), που θα πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την υγειονομική εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από τον τελικό πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον τελικό πίνακα.

Αναφέρει επίσης ότι κατά την παρουσίαση στην υγειονομική επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που τους έχει σταλεί, μαζί με το Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης που επισυνάπτεται, κατάλληλα συμπληρωμένο.

Σημειώνει ότι, οι εν λόγω υγειονομικές εξετάσεις δεν καλύπτονται στο πλαίσιο ΓεΣΥ, καθότι δεν αποτελούν υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Τέλος, το ΥΠΑΜ αναφέρει ότι οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι Ι1 ή Ι2 κατά την υγειονομική εξέταση και θα προσέλθουν για υπογραφή της σύμβασης απασχόλησης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν μεταξύ άλλων δελτίο ταυτότητας και ένα φωτοαντίγραφο, πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να είναι πρόσφατο (όχι πέραν των 2 μηνών), απολυτήριο ή Ενδεικτικό Απόλυσης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας) και πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή δίπλωμα (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας).

ΚΥΠΕ