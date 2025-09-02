Ρεύμα για ανανέωση θητείας του Αρχηγού - Αποφασίζει το υπουργικό

Μόλις επτά ημέρες πριν από την λήξη του συμβολαίου του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ακόμη δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από το Προεδρικό αναφορικά με την ανανέωση ή όχι της θητείας του αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου μήνα, οι συζητήσεις και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις αναφορικά με την παραμονή του ή όχι έδιναν και έπαιρναν, χωρίς να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ως προς την κατάληξη.

Υπήρχαν δηλαδή από τη μια πιθανότητες για ανανέωση, και από την άλλη η επιλογή άλλου προσώπου για το νευραλγικό πόστο του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο, προφανώς και κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας, το ρεύμα φαίνεται ότι κινείται για ανανέωση της θητείας του αντιστράτηγου Τσισικώστα. Την ίδια στιγμή, εάν εν τέλει αποφασιστεί η ανανέωση της θητείας του, το ερώτημα που ακόμη δεν έχει απαντηθεί είναι εάν θα αφορά για άλλους έξι μήνες ή για ακόμη έναν χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η απάντηση ενδεχομένως να δοθεί με τη λήξη της επικείμενης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Τρόοδος το ερχόμενο Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου. Με δεδομένο ότι το συμβόλαιο του Αρχηγού εκπνέει στις 8 Σεπτεμβρίου (είχε αναλάβει καθήκοντα στις 8 Σεπτεμβρίου 2023), οι όποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν αυτή την εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση πριν από την ερχόμενη Δευτέρα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το σενάριο της ανανέωσης της θητείας του Αρχηγού Τσιτσικώστα ενισχύουν δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ότι είναι σε εξέλιξη μια σημαντική καινοτομία για τα στρατιωτικά δεδομένα στην Κύπρο με την εθελοντική κατάταξη γυναικών στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς. Δεύτερο, εάν υπήρχε πρόθεση για αποχώρησή του, τότε θα υπήρχε η σχετική ενημέρωση προς τον ίδιο λίγες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να διευθετηθεί το πρόγραμμα επισκέψεων σε μονάδες και σχηματισμούς για να τις τελετές αποχαιρετισμού, ως είθισται.

Σε σχέση με την εθελοντική κατάταξη των γυναικών, ο Αρχηγός επιλήφθηκε όλων των διαδικασιών που απαιτούνται σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Άμυνας και επομένως γνωρίζει πολύ καλά όλα τα βήματα που έγιναν και όσα υπολείπονται μέχρι την υλοποίηση της προεδρικής εξαγγελίας. Περισσότερα επί του συγκεκριμένου θέματος αναμένονται τις επόμενες βδομάδες και με την υπογραφή του σχετικού υπουργικού διατάγματος.

Δύο τάσεις

Με την παραμονή του Γεώργιου Τσιτσικώστα για δύο χρόνια στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, έχουν δημιουργηθεί δύο τάσεις, όχι μόνο εντός του ΓΕΕΦ και του Υπουργείου Άμυνας, αλλά ευρύτερα. Η πρώτη τάση ήταν για αυτόματη ανανέωση της θητείας του Αρχηγού για ακόμη έναν χρόνο, έχοντας την άποψη ότι έβαλε το δικό του στίγμα και προσέφερε τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς. Η δεύτερη τάση υιοθετεί την άποψη ότι η προσφορά του Αρχηγού δεν ήταν ουσιαστική, ότι δημιουργήθηκαν προστριβές και αντιπαραθέσεις μεταξύ ανώτατων αξιωματικών της ΕΦ καθώς και για άλλα ζητήματα.

«Εγγυημένη» 3ετία

Όπως προκύπτει από τον πίνακα για τους διατελέσαντες Αρχηγούς Εθνικής Φρουράς, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. η ανανέωση του συμβολαίου τους για τουλάχιστον ακόμη έναν χρόνο είναι δεδομένη. Δηλαδή, υπηρετούν ως Αρχηγοί για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Από το 2000 και εντεύθεν, μόνο ο Πέτρος Τσαλικίδης υπηρέτησε για μια διετία καθώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του μετά τη φονική έκρηξη στο Μαρί το 2011. Το 2000 διορίστηκε Αρχηγός ο Ευάγγελος Φλωράκης και σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος στις 10 Ιουλίου 2002 όταν το στρατιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλους αξιωματικούς, κατέπεσε και συνετρίβη στην επαρχία Πάφου. Οι υπόλοιποι έξι Αρχηγοί παρέμειναν στη θέση τους για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών ή περισσότερο. Παρατίθενται τα ονόματα των πρώην Αρχηγών και οι περίοδοι που υπηρέτησαν από το 2000 και μετά:

Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης (2000 – 2002) Αντιστράτηγος Αθανάσιος Νικολοδήμος (2002 – 2006) Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μπισμπίκας (2006 – 2009) Αντιστράτηγος Πέτρος Τσαλικίδης (2009 – 2011) Αντιστράτηγος Στυλιανός Νάσης (2011 – 2014) Αντιστράτηγος Γεώργιος Μπασιακούλης (2014 – 2017), Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης (2017 – 2020), Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης (2020 – 2023), Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας (2023 – …).

Ονοματολογία

Στο κλίμα που διαμορφώθηκε ενόψει την εκπνοής του συμβολαίου του Αρχηγού Τσιτσικώστα, στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν φήμες αναφορικά με τρεις βασικούς υποψήφιους για να βρεθούν στην Κύπρο και να αναλάβουν τα ηνία του στρατεύματος. Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Δημόκριτο Κωνσταντάκο ο οποίος αποστρατεύτηκε τον περασμένο Ιανουάριο, και τους εν ενεργεία αντιστράτηγους Παναγιώτη Καβιδόπουλο (διοικητής 4ου Σώματος Στρατού) και τον Εμμανουήλ Θεοδώρου (διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων).