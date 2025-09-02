Διαρροή χλωρίου σε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στα κατεχόμενα, τρεις εργαζόμενοι στο νοσοκομείο

Διαρροή αερίου χλωρίου σημειώθηκε στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην κατεχόμενη Κερύνεια (Τεκνετζίκ), κατά τη διάρκεια εργασιών καταστροφής του αερίου. Από τη διαρροή επηρεάστηκαν τρία πρόσωπα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα ναυτίας και δυσφορίας.

Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της «υπηρεσίας περιβάλλοντος» και της «πολιτικής άμυνας», ενώ σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την απομάκρυνση των εργαζομένων από τις εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των συντεχνιών και των τοπικών αρχών, καθώς η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την απαγόρευση της απεργίας που είχε εξαγγείλει η συντεχνία των εργαζομένων στην τουρκοκυπριακή «Αρχή Ηλεκτρισμού» (El-Sen).

Η συντεχνία είχε προκηρύξει απεργία, επικαλούμενη έλλειψη επενδύσεων και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού στον σταθμό. Ωστόσο, η «κυβέρνηση» απαγόρευσε την απεργία για 60 ημέρες, προκαλώντας την οργή των συνδικαλιστών.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου έξω από τον σταθμό, εκπρόσωποι συντεχνιών άσκησαν δριμεία κριτική για την απόφαση απαγόρευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν επιλύει τα προβλήματα.

Ο πρόεδρος της El-Sen, Αχμέτ Τουγτζού, κατηγόρησε τις αρχές ότι αντί να επιλύουν τα προβλήματα, προτιμούν να απαγορεύουν τις απεργίες. «Η κακοδιαχείριση έφερε την Αρχή Ηλεκτρισμού (Kıb-Tek) στη σημερινή της κατάσταση», δήλωσε, και διερωτήθηκε απευθυνόμενος στους ιθύνοντες: «Πού θα πάτε όταν τελειώσει η απαγόρευση της απεργίας;». Κατήγγειλε επίσης ότι δύο εργαζόμενοι μετατέθηκαν επειδή μοιράστηκαν πληροφορίες για την κατάσταση της «Αρχής».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσακλί, είπε ότι το "δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικό" και κατηγόρησε τις αρχές ότι αγνοούν τις συντεχνίες. «Μη νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε επειδή κάθεστε σε αυτές τις θέσεις», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας Hür-İş, Αχμέτ Σερντάρογλου, είπε ότι «ζουν πλουσιοπάροχα με όσα παίρνουν από τις τσέπες μας».

Ο πρόεδρος της συντεχνίας «δημοτικών υπαλλήλων» (BES), Μουσταφά Γιαλίνκαγια, δήλωσε ότι «αυτή τη χώρα τη διοικεί μια συμμορία 11 ατόμων, με επικεφαλής τον Ουνάλ Ουστέλ. Πρέπει να ανατρέψουμε αυτή τη συμμορία. Ο Τουρκοκύπριος δεν σκύβει το κεφάλι σε κανέναν».

Πηγή: ΚΥΠΕ