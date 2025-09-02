Λεμεσός: Υπό 6ήμερη κράτηση ο 79χρονος που επιτέθηκε σε 57χρονο

Διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 79χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση που δέχθηκε 57χρονος, στην οικία όπου διαμένει και η οποία ανήκει στον ύποπτο.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έδρασε υπό τις οδηγίες του 79χρονου, με αφορμή διαφορές που προέκυψαν σε σχέση με την ενοικίαση της κατοικίας.

Ο δράστης γρονθοκόπησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, κάτω από το μάτι, με μαχαίρι, ενώ εγκατέλειψε τη σκηνή με μοτοσυκλέτα την οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, οδηγούσε άλλο πρόσωπο.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικών οστών και άλλων τραυμάτων και παρέμεινε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 79χρονου, ο οποίος τέθηκε σήμερα υπό εξαήμερη προσωποκράτηση προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, σε σχέση με αδικήματα που, μεταξύ άλλων, αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.