Από την Amy μέχρι τον Wubbo: Πώς επιλέγουν οι μετεωρολόγοι τα ονόματα των καταιγίδων και γιατί είναι σημαντικά

Η νέα λίστα με τα ονόματα καταιγίδων για την περίοδο 2025-2026 στον Βόρειο Ατλαντικό μόλις ανακοινώθηκε από τους μετεωρολόγους του Μετεωρολογικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office), της ιρλανδικής υπηρεσίας Met Éireann και της ολλανδικής εθνικής υπηρεσίας πρόγνωσης καιρού KNMI.

Η φετινή λίστα αποτελείται εξ ολοκλήρου από προτάσεις που υπέβαλε το κοινό, με περίπου 50.000 ονόματα να έχουν προταθεί για εξέταση. Τα πρώτα τρία ονόματα καταιγίδων της σεζόν θα είναι τα Amy, Bram και Chandra.

Η πλήρης λίστα περιλαμβάνει επίσης τα: Dave, Eddie, Fionnuala, Gerard, Hannah, Isla, Janna, Kasia, Lilith, Marty, Nico, Oscar, Patrick, Ruby, Stevie, Tadhg, Violet και Wubbo.

Γιατί δίνουμε ονόματα στις καταιγίδες

Το Met Office του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με τη Met Éireann της Ιρλανδίας και το KNMI της Ολλανδίας, ξεκίνησε τη διαδικασία ονοματοδοσίας καταιγίδων το 2015. Οι υπηρεσίες λένε ότι η πρακτική έχει αποδειχθεί χρήσιμη στην ενημέρωση του κοινού και τη διάσωση ζωών.

«Το να δίνουμε ονόματα στις καταιγίδες δεν αφορά μόνο την ετικέτα. Στόχος είναι να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων», λέει η επικεφαλής μετεωρολόγος του Met Office, Rebekah Hicks. «Όταν μια καταιγίδα έχει όνομα, γίνεται πιο εύκολο για τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μιλούν γι’ αυτήν, να μοιράζονται πληροφορίες και να προετοιμάζονται. Είναι ένα απλό βήμα που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για να παραμείνουν ασφαλείς οι κοινότητες, να προστατεύσουν τα σπίτια τους και να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις πριν από ακραία καιρικά φαινόμενα».

Την τελευταία δεκαετία, όπως λέει το Met Office, η ονοματοδοσία των καταιγίδων έχει βοηθήσει στην ενημέρωση και τη διάσωση ζωών. Για την Καταιγίδα Floris στις αρχές Αυγούστου, έρευνες έδειξαν ότι το 93% των ανθρώπων στην περιοχή με πορτοκαλί προειδοποίηση γνώριζαν τα alerts και το 83% έλαβε μέτρα προετοιμασίας.

Ο Eoin Sherlock, επικεφαλής της υπηρεσίας πρόγνωσης στη Met Éireann, προσθέτει ότι η Καταιγίδα Éowyn τον Ιανουάριο αποτέλεσε καλό παράδειγμα του πόσο καλά λειτουργεί η διαδικασία. Ο ιστότοπος της υπηρεσίας δέχθηκε περισσότερα από τρία εκατομμύρια επισκέψεις μέσα σε δύο μέρες, βοηθώντας στη διάδοση ζωτικών πληροφοριών.

«Αν και η διαδικασία επιλογής των ονομάτων ήταν διασκεδαστική και ελαφριά, η κύρια προτεραιότητά μας παραμένει η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της προετοιμασίας για την επερχόμενη σεζόν καταιγίδων και η επικοινωνία μηνυμάτων ασφαλείας για κάθε προβλεπόμενη καταιγίδα», λέει ο Sherlock.

Πώς επιλέγονται τα ονόματα

Οι καταιγίδες στον Βόρειο Ατλαντικό ονομάζονται αλφαβητικά, παραλείποντας τα γράμματα Q, U, X, Y και Z.

Κατά την επιλογή των ονομάτων λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες: η ευκολία προφοράς, αν έχει διαφορετικές σημασίες σε άλλες χώρες, αν σχετίζεται με σημαντικά δημόσια πρόσωπα και αν το όνομα θα μπορούσε να θεωρηθεί αμφιλεγόμενο. Η φετινή λίστα προέρχεται από περισσότερες από 50.000 προτάσεις του κοινού, μερικές από τις οποίες έχουν πολύ προσωπικές ιστορίες.

Το όνομα Violet προτάθηκε για ένα μωρό που γεννήθηκε στις 27 εβδομάδες ενώ η μητέρα της ήταν άρρωστη, μια κόρη «το ίδιο δυνατή και ασταμάτητη όσο μια καταιγίδα».

Οι προτάσεις για ονόματα καταιγίδων μπορούν να υποβληθούν από το κοινό οποιαδήποτε στιγμή στην ιστοσελίδα του Met Office.

Μια καταιγίδα παίρνει όνομα μόνο αν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες θεωρήσουν ότι μπορεί να προκαλέσει «μέτριες» ή «υψηλές» επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία ή την Ολλανδία. Το κύριο κριτήριο είναι η ένταση του ανέμου, αλλά λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώσεις από βροχή ή χιόνι.

Η λίστα ονομάτων ισχύει από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Αυγούστου του επόμενου έτους, συμπίπτοντας με την έναρξη του φθινοπώρου και το τέλος του καλοκαιριού, όταν αυξάνεται η πιθανότητα χαμηλών βαρομετρικών συστημάτων και καταιγίδων που θα μπορούσαν να ονομαστούν.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/2025, οι μετεωρολόγοι έφτασαν στο γράμμα ‘F’ στη 1 Αυγούστου με την Καταιγίδα Floris. Κάποιες σεζόν έχουν λίγες καταιγίδες, οπότε χρησιμοποιείται μικρό μέρος της λίστας, ενώ άλλες, όπως η σεζόν 2023/2024 με ρεκόρ 12 καταιγίδες, είναι πιο ενεργές.

