«Όχι» στην πολυετή παραμονή στο ίδιο δικαστήριο: Απέρριψε ένσταση Δικαστού για μετάθεσή της το Αν. Δικαστικό Συμβούλιο

To Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΣΔΣ) ως Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε την ένσταση της Δικαστού (Προέδρου Οικογενειακού Δικαστηρίου) Φώφης Κωνσταντίνου στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου όπως μετατεθεί από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου από την 10η Σεπτεμβρίου 2025 «προς εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας».

Όπως αναφέρεται στην αναρτημένη απόφαση στη διαδικασία εξέτασης της ένστασης εκπροσωπήθηκε δια δικηγόρων, και διατύπωσε τις θέσεις της, ως ενδιαφερόμενο μέρος, η Δικαστής (Πρόεδρος Οικ. Δικαστηρίου) Μαρία-Χριστίνα Γ. Κάιζερ, που μετατέθηκε στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας για να καλύψει τη θέση της ενιστάμενης Δικαστού.

Το ΑΣΔΣ δεν επέβαλε έξοδα στην ενιστάμενη Δικαστή, εφόσον, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η κα Κάιζερ, με βάση τα όσα δήλωσε ο ευπαίδευτος δικηγόρος της, ενεργώντας συναδελφικά δεν ζήτησε έξοδα.

Στην απόφασή του το ΑΣΔΣ αφού εξέτασε τους λόγους ένστασης διαπιστώνει ότι η πληροφόρηση της Γραμματέως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου προς την ενιστάμενη συμπληρώθηκε από το πρακτικό και πως το πρακτικό αποκαλύπτει τους λόγους της κρίσης του Συμβουλίου, ήτοι το ανεπιθύμητο της παραμονής ενός Δικαστή για πολλά χρόνια στο ίδιο Δικαστήριο για αυτονόητους λόγους, συναρτημένους με την ανάγκη για διαφύλαξη της αντικειμενικής αμεροληψίας στην μικρή κοινωνία της Κύπρου.

Προσθέτει ότι το ζήτημα συναρτάται κατά τρόπο αυτονόητο επίσης με την ανάγκη για ίση μεταχείριση των δικαστών και την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων με δεδομένο τον μικρό αριθμό των Δικαστών που υπηρετούν στην Κύπρο.

Το ΑΣΔΣ έκρινε βάσιμη τη θέση της άλλης πλευράς (Μαρία-Χριστίνα Γ. Κάιζερ), ότι εάν γινόταν δεκτό πως η αρχαιότητα προσδίδει κάποιο είδος προστασίας έναντι μετακίνησης, θα οδηγούμαστε σε παγίωση τοποθέτησης των αρχαιότερων δικαστών σε δικαστήρια της προτίμησης τους, σε βάρος των αναγκών της υπηρεσίας, αλλά και των συναδέλφων τους.

Ως προς το ζήτημα των οικογενειακών περιστάσεων που επικαλέστηκε για μη μετάθεση η ενιστάμενη Δικαστής, κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό ότι το Συμβούλιο κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης δεν είχε οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφόρηση από την ενισταμένη παρά το ενδεχόμενο μετακίνησης της, ευλόγως, εφόσον βρισκόταν τοποθετημένη στη Λευκωσία ήδη για 14 χρόνια.

"Δεν μπορούμε να αποδώσουμε στο Συμβούλιο ότι παρέλειψε, υπό αυτές τις περιστάσεις, να προβεί σε δέουσα έρευνα, καταλήγει το ΑΣΔΣ, ως δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο.

(ΚΥΠΕ/