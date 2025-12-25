Guardian: Επιτυχία του Ζελένσκι ότι έφερε τη «wishlist» των Ρώσων στα μέτρα του - ΗΠΑ και Ουκρανία πλησιάζουν σε κοινό σχέδιο

Μπορεί τα Χριστούγεννα να έφτασαν χωρίς να επιτευχθεί εκεχειρία στην Ουκρανία, όμως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να σημειώνει κάποια πρόοδο σε διπλωματικό επίπεδο.

Μπορεί στο μέτωπο οι ρωσικές δυνάμεις να κερδίζουν εδάφη, έστω με αργό ρυθμό, όμως η κατάσταση για την Ουκρανία μοιάζει σημαντικά καλύτερη όσον αφορά στις συνομιλίες για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για το τέλος του πολέμου.

Μετά από πολλές ημέρες διαπραγματεύσεων, ΗΠΑ και Ουκρανία μοιάζουν να πλησιάζουν σε ένα κοινό σχέδιο, κάτι που φάνταζε αρκετά δύσκολο πριν από ένα περίπου μήνα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρουσιάσει εκείνο το «σχέδιο των 28 σημείων» που το Κίεβο και η Ευρώπη είχαν κρίνει ως «λίστα ευχών» ή «wishlist» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τα όσα είπε χθες Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκύπτει πως μετά από μπόλικο «σβήσε-γράψε» η Ουκρανία έχει αποσπάσει από τις ΗΠΑ σημαντικές παραχωρήσεις, που καθιστούν την τρέχουσα εκδοχή του σχεδίου δυνητικά αποδεκτή από τους Ουκρανούς πολίτες που υποφέρουν εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια τα δεινά του πολέμου.

Ο βρετανικός Guardian σημειώνει πως ανεξάρτητα από το αν γίνει δεκτό από τη Μόσχα, το τρέχον σχέδιο «σηματοδοτεί μια επιτυχία για το Κίεβο» στην αναδιατύπωση ενός προηγούμενου αμερικανικού σχεδίου που είχε επικριθεί ως μια 'wishlist' του Κρεμλίνου.

Τι καινούριο φέρνει η κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας

Στην τελευταία αυτή εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου, υπάρχει μία φόρμουλα λύσης για το περίφημο «εδαφικό» ζήτημα που αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι στην προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας. Η Ουκρανία λοιπόν αποδέχεται την αρχή μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στις ανατολικές περιοχές της, ζητώντας παράλληλα από τη Ρωσία να προβεί σε παρόμοια απόσυρση δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε χθες Τετάρτη το BBC, ο Ζελένσκι δίνει δύο επιλογές: Είτε να δημιουργηθεί μία «ελεύθερη οικονομική ζώνη» που θα λειτουργεί ουσιαστικά ως αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή, είτε οι δύο χώρες να υποχρεωθούν να διατηρήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις σε συγκεκριμένα όρια απόστασης.

Οι Ρώσοι ήδη επεξεργάζονται την απάντησή τους

Η θετική εξέλιξη της αλλαγής του ειρηνευτικού σχεδίου προς τις ουκρανικές θέσεις σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ανάλογη απόκριση της Μόσχας.

Λεπτομέρειες της πρότασης έχουν σταλεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν, από τον απεσταλμένο του, Κίριλ Ντμίτριεφ, και ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Μόσχα διαμορφώνει την απάντησή της και δεν θα σχολιάσει άμεσα δημόσια.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ντμίτριεφ ενημέρωσε τον Πούτιν για το πρόσφατο ταξίδι του στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ. Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να απαντήσει στην αντίδραση της Ρωσίας στις προτάσεις ή στην ακριβή μορφή των εγγράφων, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο δεν πρόκειται να επικοινωνήσει μέσω των μέσων ενημέρωσης.

«Όλες οι κύριες παράμετροι της ρωσικής θέσης είναι γνωστές στους συναδέλφους μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι βασικές προϋποθέσεις για την ειρήνη είναι η Ουκρανία να παραχωρήσει τα περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που συνεχίζει να ελέγχει στο Ντονμπάς και να παραιτηθεί επίσημα από την πρόθεσή της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Πηγή: iefimerida.gr