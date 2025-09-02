Απεβίωσε ο πρώην υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέας Παπαγεωργίου - Λίγα λόγια για την πορεία του

Απεβίωσε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου, σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 9:30 π.μ..

Ο εκλιπώντας αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τα τρία παιδιά του με τις οικογένειές τους, τον αδελφό του, εγγόνια, δισέγγονα και συγγενείς. Η οικογένεια αντί στεφάνων καλεί για εισφορές στο Μέλαθρο Ευγηρίας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Λίγα λόγια για τον Ανδρέα Παπαγεωργίου

Σύμφωνα με τη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια (Polignosi.com), o Ανδρέας Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1932 στην Πέτρα. Μετά την αποφοίτηση του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο εργάστηκε για ένα χρόνο στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και αργότερα προσελήφθη στην κυβερνητική υπηρεσία, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1956.

Μεταξύ 1956-1959 σπούδασε νομικά στο Gray's Inn του Λονδίνου. Με την επάνοδό του στην Κύπρο άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λευκωσία και τη Λεύκα.

Το 1963 προσελήφθη ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου. Οργάνωσε τις εσωτερικές νομικές υπηρεσίες της Τράπεζας και προήχθη σε ανώτερο διευθυντή. Στις 9 Μαρτίου 1978 διορίστηκε υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι τις 9 Μαρτίου 1980.

Διετέλεσε επίσης γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

