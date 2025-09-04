Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λεμεσός: Βρήκαν 28χρονο στο δρόμο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο - Συνέλαβαν ένα πρόσωπο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάτρηση πνεύμονα και πνευμοθώρακα και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησε τα ξημερώματα σήμερα η Αστυνομία, στη Λεμεσό, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση τραυματισμού 28χρονου με αιχμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1π.μ. σήμερα, μετά από σχετική πληροφορία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε δρόμο της Λεμεσού, τον 28χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στο χέρι και στο στήθος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάτρηση πνεύμονα και πνευμοθώρακα και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣαστυνομίαΛεμεσόςΜΑΧΑΙΡΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited