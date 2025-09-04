Λεμεσός: Βρήκαν 28χρονο στο δρόμο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο - Συνέλαβαν ένα πρόσωπο

Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησε τα ξημερώματα σήμερα η Αστυνομία, στη Λεμεσό, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση τραυματισμού 28χρονου με αιχμηρό αντικείμενο. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1π.μ. σήμερα, μετά από σχετική πληροφορία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε δρόμο της Λεμεσού, τον 28χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στο χέρι και στο στήθος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάτρηση πνεύμονα και πνευμοθώρακα και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.