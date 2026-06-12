Συναγερμός στην Αστυνομία: Απέδρασε 17χρονος από τα κρατητήρια Ομορφίτας – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής μετά από απόδραση κρατουμένου από τα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού Ομορφίτας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση πρόκειται για 17χρονο, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από πρόσωπο και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Αυτή τη στιγμή έχει συσταθεί Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως και διεξάγονται εξετάσεις και έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό και επανασύλληψή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο πρόσωπο απέδρασε διερευνώνται.