«Βουλευτικές είχαμε, όχι Προεδρικές»: Ο Χριστοδουλίδης αποσυνδέει το αποτέλεσμα των βουλευτικών από ανασχηματισμό και Προεδρικές

Τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τα αποτελέσματα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ενημέρωσε τον κ. Παπαδόπουλο για τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Παράλληλα, όπως είπε, έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, κυρίως από πλευράς του προέδρου του ΔΗΚΟ, προσθέτοντας ότι η επικοινωνία και η συνεργασία τους παραμένουν διαρκείς.

«Η επαφή μας με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ είναι συνεχής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο το εκλογικό αποτέλεσμα επηρεάζει ενδεχόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό ή τους σχεδιασμούς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά.

«Όχι, δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών. Βουλευτικές Εκλογές είχαμε και όχι Προεδρικές Εκλογές», ανέφερε.

«Το ΔΗΚΟ είναι στην Κυβέρνηση, παραμένει στην Κυβέρνηση»

Το ΔΗΚΟ στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για κινητικότητα προς την ορθή κατεύθυνση στο Κυπριακό, είπε την Παρασκευή ο Πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά από συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ποια είναι η δική του προσωπική ανάλυση την οποία θα καταθέσει ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος η οποία θα συνέλθει τη Τρίτη για να αποτιμήσουν το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι είχαν «μια πάρα πολύ φιλική και εποικοδομητική συνάντηση όπως πάντα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία να καταθέσει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τις αναλύσεις και απόψεις του ΔΗΚΟ σε σχέση με το αποτελέσματα των εκλογών.

Ενημερώθηκε, δήλωσε, από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την κ. Ολγκίν και τα πιθανά επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

«Ως Δημοκρατικό Κόμμα φυσικά εννοείται ότι στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για να έχουμε κινητικότητα προς την ορθή κατεύθυνση» είπε. «Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη η οποία όμως να είναι διάσκεψη ουσίας. Όχι απλά για να συζητήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, και φυσικά όταν λέμε ουσία, εννοούμε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη συμφωνημένη βάση επίλυσης του Κυπριακού που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με φημολογία περί επικείμενου ανασχηματισμού και αν συζητήθηκε αυτό στη συνάντησή τους, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Δεν συζητήσαμε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν ήταν σήμερα ο σκοπός της σημερινής μας συνάντησης», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ποια θα είναι η δική του ανάλυση την Τρίτη, στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος «όπου εκεί ακριβώς τα συλλογικά όργανα του κόμματος μας θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών». «Θεώρησα σκόπιμο να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ποια είναι η δική μου άποψη, ποια είναι η δική μου προσωπική ανάλυση την οποία θα καταθέσω ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν το ΔΗΚΟ παραμένει στην Κυβέρνηση ενόψει και των αποφάσεων του Προέδρου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε, «το ΔΗΚΟ είναι στην Κυβέρνηση, παραμένει στην Κυβέρνηση και δεν τίθεται τέτοιο θέμα για το Δημοκρατικό Κόμμα».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ