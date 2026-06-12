ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν στο τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας, λέει ο διαμεσολαβητής Πακιστανός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «το τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί» προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

«Το Πακιστάν εργάζεται πλέον στενά και με τις δύο πλευρές για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα» πρόσθεσε.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Αραγτσί: Μία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν πιο κοντά από ποτέ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε νωρίτερα και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ο οποίος δήλωσε ότι ένα «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».

Ωστόσο, ο Αραγτσί προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Τέλος, τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τραμπ για Ιρανούς: Είναι ανέντιμοι, οι όροι που διέρρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς

Παράλληλα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε κατά του Ιράν, αμφισβητώντας τις πληροφορίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διοχετεύθηκαν στον Τύπο σχετικά με το περιεχόμενο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Όσα είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια» έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «πολύ ανέντιμους ανθρώπους» με τους οποίους, όπως υποστήριξε, «δεν υπάρχει καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ και αφορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ινδικών πλοίων που εξέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν. «Καλύτερα να συμμαζευτούν και μάλιστα γρήγορα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: protothema.gr