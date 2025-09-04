Ελεύθερος υπό όρους ο Τ/κ δικηγόρος των 5 Ε/κ που κρατούνται παράνομα - Τι ισχυρίζονται ότι βρήκαν οι κατοχικές αρχές

Ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, από το «επαρχιακό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακκί, ο οποίος είναι ένας εκ των δικηγόρων των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα στις φυλακές του ψευδοκράτους.

Το «δικαστήριο» διέταξε την "αποφυλάκιση" του Μουράτ Μετίν Χακκί με την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 200.000 τουρκικών λιρών. Επιπλέον, τέθηκε ως όρος η υπογραφή εγγυητηρίου από δύο «πολίτες» για ποσό 500.000 λιρών έκαστος. Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τα κατεχόμενα και διατάχθηκε η παράδοση όλων των ταξιδιωτικών του εγγράφων στην «αστυνομία».

Κατά τη διαδικασία, ο «ανακριτής της υπόθεσης» συνέδεσε τη "σύλληψη" του κ. Χακκί με την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν, ο δικηγόρος φέρεται να παραβίασε τη «νομοθεσία» περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υποστηρίχθηκε ότι υπάλληλος του «κτηματολογίου» φωτογράφιζε έγγραφα από τα αρχεία και τα προωθούσε, μέσω ενός μεσίτη που έχει ήδη συλληφθεί, στον Μουράτ Χακκί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πλευρά της «κατηγορούσας αρχής» ανέφερε επίσης ότι κατά την έρευνα στο γραφείο του εντοπίστηκαν «παρόμοια έγγραφα», στοιχεία που αφορούν εταιρεία, καθώς και ένα έγγραφο μεταφρασμένο από τα ελληνικά, τα οποία φέρονται να τον εμπλέκουν στην υπόθεση. Ο «ανακριτής» δήλωσε ότι, παρόλο που η έρευνα συνεχίζεται, το στάδιο στο οποίο ο δικηγόρος θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέμβει έχει ολοκληρωθεί, και για τον λόγο αυτό δεν υπήρξε ένσταση στην αποφυλάκισή του υπό όρους.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «προϊόν φαντασίας». Δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι αθώος και πως, παρόλα αυτά, η υπεράσπιση δεν έφερε ένσταση στους περιοριστικούς όρους προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της «αστυνομίας». Εξέφρασε δε, την πεποίθηση ότι η έρευνα θα αποδείξει την αθωότητα του κ. Χακκί.

Πηγή: ΚΥΠΕ