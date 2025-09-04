ΔΕΕ: Χωρίς συγκατάθεση, κράτος δεν μπορεί να εκτελέσει ποινή χωρίς παράδοση

Μια δικαστική αρχή δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και να αναλάβει η ίδια την εκτέλεση της ποινής χωρίς τη συγκατάθεση του κράτους που εξέδωσε το ένταλμα, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη. Χωρίς τη συγκατάθεση αυτή, το κράτος έκδοσης του εντάλματος μπορεί να διατηρήσει σε ισχύ το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και να εκτελέσει το ίδιο την ποινή στο έδαφός του, προστίθεται στην απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (ΕΕΣ), την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και τα όρια της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με την εκδικασθείσα υπόθεση, ένας Ρουμάνος υπήκοος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης στη Ρουμανία το 2017. Το 2020, παρόλο που εκδόθηκε ΕΕΣ για την παράδοσή του από την Ιταλία, όπου είχε συλληφθεί, οι ιταλικές δικαστικές αρχές αρνήθηκαν να τον παραδώσουν στη Ρουμανία και αποφάσισαν να εκτελέσουν οι ίδιες την ποινή στην Ιταλία, επικαλούμενες λόγους κοινωνικής επανένταξης, καθώς ο καταδικασμένος κατοικούσε νομίμως στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, Η άρνηση εκτέλεσης ΕΕΣ είναι εξαίρεση και πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Αυτό σημαίνει ότι για να εκτελεστεί η ποινή σε άλλο κράτος μέλος, απαιτείται συγκατάθεση του κράτους έκδοσης (με διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης και πιστοποιητικού). Χωρίς συγκατάθεση από τις οικείες δικαστικές αρχές, το ΕΕΣ εξακολουθεί να ισχύει και το κράτος έκδοσης μπορεί να εκτελέσει την ποινή στο έδαφός του. Ακόμη, στην απόφαση αναφέρεται ότι ο σκοπός της κοινωνικής επανένταξης δεν υπερισχύει της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της υποχρέωσης εκτέλεσης του ΕΕΣ.

