Σ' έναν μήνα έρχεται το Smart Parking στη Λάρνακα

Έξυπνο σύστημα στάθμευσης, το λεγόμενο Smart Parking, αποκτά μέχρι τις αρχές του ερχόμενου χειμώνα ο Δήμος Λάρνακας. Ήδη, βρίσκονται σ’ εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της λεωφόρου Τάσου Μητσόπουλου (έναντι από ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!