Η ιστορία των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική: Από το 1954 μέχρι το 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες το Σάββατο επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα και απήγαγαν όπως φαίνεται τον Πρόεδρό της, έχουν μακρά ιστορία στρατιωτικών επεμβάσεων και υποστήριξης δικτατοριών στη Λατινική Αμερική.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο εκλιπών Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, και ο διάδοχός του, Νικολάς Μαδούρο - για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι βρίσκεται τώρα στα χέρια των ΗΠΑ - κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον ότι υποστηρίζει απόπειρες πραξικοπήματος.

Αυτές είναι οι κύριες επεμβάσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική από τον Ψυχρό Πόλεμο:

1954: Γουατεμάλα

Στις 27 Ιουνίου 1954, ο Συνταγματάρχης Χάκομπο Άρμπενς Γκουσμάν, Pρόεδρος της Γουατεμάλας, εκδιώχθηκε από την εξουσία από μισθοφόρους που εκπαιδεύτηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την Ουάσινγκτον, μετά από μια αγροτική μεταρρύθμιση που απείλησε τα συμφέροντα της ισχυρής αμερικανικής εταιρείας United Fruit Corporation (αργότερα Chiquita Brands).

Το 2003, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν επίσημα τον ρόλο της CIA σε αυτό το πραξικόπημα, στο όνομα της καταπολέμησης του κομμουνισμού.

1961: Κούβα - Από τις 15 έως τις 19 Απριλίου 1961, 1.400 αντικαστρικοί μαχητές, εκπαιδευμένοι και χρηματοδοτούμενοι από τη CIA, επιχείρησαν να αποβιβαστούν στον Κόλπο των Χοίρων, 250 χιλιόμετρα (155 μίλια) από την Αβάνα, αλλά απέτυχαν να ανατρέψουν το κομμουνιστικό καθεστώς του Φιντέλ Κάστρο. Οι μαχητές της αριστεράς σκότωσαν περισσότερους από εκατό από κάθε πλευρά.

1965: Δομινικανή Δημοκρατία - Το 1965, επικαλούμενες «κομμουνιστική απειλή», οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές στο Άγιο Δομίνικο για να καταστείλουν μια εξέγερση υπέρ του Χουάν Μπος, ενός αριστερού προέδρου που εκδιώχθηκε από στρατηγούς το 1963.

Δεκαετία του 1970: υποστήριξη δικτατοριών

Η Ουάσιγκτον υποστήριξε αρκετές στρατιωτικές δικτατορίες, θεωρούμενες ως προπύργιο ενάντια στα αριστερά ένοπλα κινήματα σε έναν κόσμο διχασμένο από τις αντιπαλότητες του Ψυχρού Πολέμου. Βοήθησε ενεργά τον Χιλιανό δικτάτορα Αουγκούστο Πινοσέτ κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου 1973 εναντίον του αριστερού προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε.

Ο Yπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, υποστήριξε τη χούντα της Αργεντινής το 1976, ενθαρρύνοντάς την να τερματίσει γρήγορα τον «βρώμικο πόλεμό» της, σύμφωνα με αμερικανικά έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν το 2003. Τουλάχιστον 10.000 Αργεντινοί αντιφρονούντες εξαφανίστηκαν.

Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, έξι δικτατορίες (Αργεντινή, Χιλή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βολιβία και Βραζιλία) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εξαλείψουν τους αριστερούς αντιπάλους στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Κόνδωρ», με σιωπηρή υποστήριξη των ΗΠΑ.

Δεκαετία του 1980: πόλεμοι στην Κεντρική Αμερική

Το 1979, η εξέγερση των Σαντινίστας ανέτρεψε τον δικτάτορα Αναστάσιο Σομόζα στη Νικαράγουα. Ο Pρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, ανησυχώντας για τη συμμαχία της Μανάγκουα με την Κούβα και την ΕΣΣΔ, ενέκρινε κρυφά τη CIA να παράσχει 20 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στους Κόντρας (τους Νικαραγουανούς αντεπαναστάτες), η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την παράνομη πώληση όπλων στο Ιράν. Ο εμφύλιος πόλεμος της Νικαράγουας, ο οποίος έληξε τον Απρίλιο του 1990, στοίχισε τη ζωή σε 50.000 ανθρώπους.

Ο Ρίγκαν έστειλε επίσης στρατιωτικούς συμβούλους στο Ελ Σαλβαδόρ για να συντρίψουν την εξέγερση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Φαραμπούντο Μαρτί (FMLN, άκρα αριστερά) σε έναν εμφύλιο πόλεμο (1980-1992) που είχε ως αποτέλεσμα 72.000 θανάτους.

1983: Γρενάδα - Στις 25 Οκτωβρίου 1983, Αμερικανοί πεζοναύτες και Ρέιντζερς επενέβησαν στο νησί της Γρενάδας μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού Μορίς Μπίσοπ από μια ακροαριστερή χούντα και καθώς οι Κουβανοί επέκτειναν το αεροδρόμιο, πιθανώς για να φιλοξενήσει στρατιωτικά αεροσκάφη. Κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Κρατών της Ανατολικής Καραϊβικής (OECS), ο Ρίγκαν ξεκίνησε επιχείρηση με τον δηλωμένο στόχο της προστασίας χιλίων Αμερικανών πολιτών. Η επιχείρηση, η οποία καταδικάστηκε ευρέως από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έληξε στις 3 Νοεμβρίου, με περισσότερους από εκατό νεκρούς.

1989: Παναμάς - Το 1989, έπειτα από αμφισβητούμενες εκλογές, ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους διέταξε στρατιωτική επέμβαση στον Παναμά, με αποτέλεσμα την παράδοση του στρατηγού Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην συνεργάτη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος καταζητούνταν από την αμερικανική δικαιοσύνη. Περίπου 27.000 στρατιώτες συμμετείχαν στην Επιχείρηση «Δίκαιη Αιτία», η οποία άφησε επίσημα 500 νεκρούς. Οι ΜΚΟ ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σημαντικά υψηλότερα, σε χιλιάδες. Ο Νοριέγκα θα περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες στη φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες για διακίνηση ναρκωτικών, πριν εκτίσει επιπλέον ποινές στη Γαλλία και στη συνέχεια στον Παναμά.

Πηγή: ΚΥΠΕ