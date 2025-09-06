Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έργα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού- Δείτε που

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνουν τμηματικά οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Λεμεσό σε μήκος 3 χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Όπως αναφέρεται, από τη Δευτέρα, 8/9/2025, μέχρι και την Πέμπτη, 11/9/2025, μεταξύ των ωρών 20:00 με 05:30, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) στο τμήμα Χοιροκοιτίας προς Μονή με κατεύθυνση τη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνουν τμηματικά οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Λεμεσό σε μήκος 3 χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.  

Εξάλλου, θα διεξάγονται εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Λευκωσίας-Λεμεσού) από τη Δευτέρα 8/9/2025 μέχρι και την Πέμπτη, 30/10/2025, εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Όπως σημειώνεται, θα διεξάγονται περιοδικά, εργασίες οριζόντιας σήμανσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού από τα φώτα τροχαίας «Καλησπέρα» μέχρι και τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας και στις δύο κατευθύνσεις.

Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελείται τμηματικά με κλείσιμο μιας λωρίδας κάθε φορά.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ομαλή διοχέτευση της τροχαίας κίνησης, αναφέρεται.

ΚΥΠΕ

