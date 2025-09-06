Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σαρανταπεντάχρονος φέρεται να παραδέχθηκε διενέργεια εμπρησμού στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με τον Υπαστυνόμο Γιώργο Χαραλάμπους, Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, έγιναν εξετάσεις από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία για να διαπιστωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Σαρανταπεντάχρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε την ευθύνη για εμπρησμό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα στην επαρχία Λάρνακας, και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε τέσσερα οχήματα αλλά και να καεί και μια λυόμενη παράγκα στην περιοχή των διϋλιστηρίων.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους η φωτιά ήταν σε 4 ακινητοποιημένα οχήματα τα οποία βρίσκονταν έξω από συνεργείο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας μηχανικού που τα οποία χρησιμοποιούσε για σκοπούς διεκπεραίωσης της εργασίας του, βγάζοντας από αυτά εξαρτήματα.

Παραλήφθηκαν τεκμήρια για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις. 

Έπειτα από επιτόπιες εξετάσεις και συλλογή πληροφοριών κλήθηκε για ανάκριση στο ΤΑΕ Λάρνακας 45χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος φέρεται σε γραπτή κατάθεση να παραδέχθηκε ότι διέπραξε τον εμπρησμό ως διαμαρτυρία για κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που τον απασχολούν με αποτέλεσμα να διαμένει στην παράγκα που ο ίδιος τελικά έκαψε.

Εντός της ημέρας αναμένεται η σύλληψη του και αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.  

