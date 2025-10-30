Public: Τέσσερις μοναδικές εκδηλώσεις ανάγνωσης παιδικού βιβλίου με τη Μαρίνα Βρόντη!

Τα Public προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή σειρά εκδηλώσεων αφήγησης, με τη συμμετοχή της ηθοποιού Μαρίνας Βρόντη.

Η αγαπημένη ηθοποιός θα αφηγηθεί ζωντανά το παιδικό βιβλίο «Το Βιβλίο των Σχολείων No2: Παραμύθια στη Χρονομηχανή», προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία γεμάτη φαντασία, συναίσθημα και δημιουργικότητα.

Το βιβλίο «Το Βιβλίο των Σχολείων No2: Παραμύθια στη Χρονομηχανή» είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας περισσότερων από 200 παιδιών από 12 δημοτικά σχολεία της Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον διακεκριμένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων Φίλιππο Μανδηλαρά, ο οποίος επισκέφθηκε τα σχολεία και δίδαξε στα παιδιά τα μυστικά της δημιουργικής γραφής, οδηγώντας στη δημιουργία 12 μοναδικών διασκευών κλασικών παραμυθιών, γεμάτων φαντασία, χιούμορ και ανατρεπτικές πλοκές.

Τέσσερις εκδηλώσεις στα Public

Οι τέσσερις μοναδικές αφηγήσεις πραγματοποιούνται με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής δράσης «Το Βιβλίο των Σχολείων IV», που τελείται με τη συνεργασία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η δράση φέρνει, για ακόμη μια χρονιά, κοντά μαθητές από 13 δημοτικά σχολεία της Κύπρου, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση του συγγραφέα παιδικών βιβλίων Πάνου Χριστοδούλου, θα συνδημιουργήσουν ένα νέο συλλογικό παιδικό μυθιστόρημα, το οποίο θα εκδοθεί και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στα καταστήματα Public.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων αφήγησης

Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 16:00 – Public MyMall, Λεμεσός

– Public MyMall, Λεμεσός Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 16:00 – Public Mall of Cyprus, Λευκωσία

– Public Mall of Cyprus, Λευκωσία Σάββατο 8 Νοεμβρίου , 16:00 – Public Kings Avenue Mall, Πάφος

– Public Kings Avenue Mall, Πάφος Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 12:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μοναδικές στιγμές γεμάτες φαντασία, συναισθήματα και δημιουργικότητα!