Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Public: Τέσσερις μοναδικές εκδηλώσεις ανάγνωσης παιδικού βιβλίου με τη Μαρίνα Βρόντη!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η αγαπημένη ηθοποιός θα αφηγηθεί ζωντανά το παιδικό βιβλίο «Το Βιβλίο των Σχολείων No2: Παραμύθια στη Χρονομηχανή», προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία γεμάτη φαντασία, συναίσθημα και δημιουργικότητα.

Τα Public προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή σειρά εκδηλώσεων αφήγησης, με τη συμμετοχή της ηθοποιού Μαρίνας Βρόντη.

Η αγαπημένη ηθοποιός θα αφηγηθεί ζωντανά το παιδικό βιβλίο «Το Βιβλίο των Σχολείων No2: Παραμύθια στη Χρονομηχανή», προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία γεμάτη φαντασία, συναίσθημα και δημιουργικότητα.

Το βιβλίο «Το Βιβλίο των Σχολείων No2: Παραμύθια στη Χρονομηχανή» είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας περισσότερων από 200 παιδιών από 12 δημοτικά σχολεία της Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον διακεκριμένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων Φίλιππο Μανδηλαρά, ο οποίος επισκέφθηκε τα σχολεία και δίδαξε στα παιδιά τα μυστικά της δημιουργικής γραφής, οδηγώντας στη δημιουργία 12 μοναδικών διασκευών κλασικών παραμυθιών, γεμάτων φαντασία, χιούμορ και ανατρεπτικές πλοκές.

Τέσσερις εκδηλώσεις στα Public

Οι τέσσερις μοναδικές αφηγήσεις πραγματοποιούνται με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής δράσης «Το Βιβλίο των Σχολείων IV», που τελείται με τη συνεργασία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η δράση φέρνει, για ακόμη μια χρονιά, κοντά μαθητές από 13 δημοτικά σχολεία της Κύπρου, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση του συγγραφέα παιδικών βιβλίων Πάνου Χριστοδούλου, θα συνδημιουργήσουν ένα νέο συλλογικό παιδικό μυθιστόρημα, το οποίο θα εκδοθεί και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στα καταστήματα Public.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων αφήγησης

  • Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 16:00 – Public MyMall, Λεμεσός
  • Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 16:00 – Public Mall of Cyprus, Λευκωσία
  • Σάββατο 8 Νοεμβρίου, 16:00 – Public Kings Avenue Mall, Πάφος
  • Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 12:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μοναδικές στιγμές γεμάτες φαντασία, συναισθήματα και δημιουργικότητα!

Tags

Public

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα