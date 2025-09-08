Έρχονται τα πρωτοβρόχια: Καταιγίδες στο εσωτερικό και τα ορεινά - Ο καιρός αναλυτικά

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ αναμένεται ασταθής αέρια μάζα, κυρίως την Τρίτη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Την Τετάρτη, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, ενώ την Πέμπτη ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.