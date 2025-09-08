Υπό προεδρία Κ. Ευσταθίου Επιτροπή της ΚΣΣΕ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σημειώνεται ότι, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμού, ο κ. Ευσταθίου καθίσταται και μέλος του Προεδρείου της Συνέλευσης.

Ο Κωστής Ευσταθίου, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Υποθέσεων της Συνέλευσης, προήδρευσε για πρώτη φορά των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Γιώργος Λουκαΐδης υπό την ιδιότητα του Πρόεδρου της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην ΚΣΣΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Επιτροπή Κανονισμού της ΚΣΣΕ, της οποίας ο κ. Ευσταθίου έχει διατελέσει μέλος τα τελευταία πέντε έτη, έχει ως βασικό ρόλο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του έργου της ΚΣΣΕ.

Όπως αναφέρεται, η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη, ερμηνεία και τροποποίηση του Κανονισμού της Συνέλευσης και των Επιτροπών της, για την εποπτεία της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας από τα κράτη-μέλη και την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων.

Παράλληλα, ελέγχει τα διαπιστευτήρια των εθνικών αντιπροσωπειών προς επαλήθευση της τήρησης των κανόνων ισότιμης πολιτικής, γεωγραφικής και έμφυλης εκπροσώπησης, ενώ δύναται να εισηγηθεί θεσμικές μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της διαφάνειας του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σώματος, κατά την έναρξη της συνεδρίας ο κ. Ευσταθίου ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για την εμπιστοσύνη τους και εξέφρασε την πρόθεσή του να εργαστεί με ακεραιότητα και πλήρη διαφάνεια.

Ενημέρωσε ακολούθως ότι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής για το έτος πρόκειται να φιλοξενηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, στις 13 και 14 Νοεμβρίου, 2025 και ανέφερε ότι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρία στην Κύπρο θα είναι οι τρόποι Ενδυνάμωσης των Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας των Κοινοβουλίων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

