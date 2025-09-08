Αισιόδοξος ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου ότι «δεν θα έχουμε περικοπές»

Την αισιοδοξία του εκφράζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης για το υδατικό της Πάφου,εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση με τα αρκετά ενθαρρυντικά δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, να πάμε σε οποιαδήποτε περικοπή νερού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως τα τα δεδομένα σε ότι αφορά το θέμα του υδατικού στην πόλη και την επαρχία της Πάφου είναι αρκετά ενθαρρυντικά.

Ενδεικτικά είπε, πως από την περασμένη εβδομάδα έχει τεθεί και ενισχύει την υδατοπρομήθεια και η δεύτερη μικρή μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα των 1000 κυβικών μέτρων ημερησίως, οπότε αυτή την στιγμή συνέχισε, « παίρνουμε 2000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως από τις δύο μικρές μονάδες στα Πότιμα ».

Πρόσθεσε πως αναμένεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε ακόμα 5000 κυβικά μέτρα νερού από την μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης και πάλι στα Πότιμα που η ποσότητα αυτή θα συμπληρωθεί με ακόμη 5000 κυβικά μέτρα ημερησίως μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, όπως είπε.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου σημείωσε πως αναμένεται πριν τις 25 Σεπτεμβρίου να επαναλειτουργήσει πλήρως και η μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια δυναμικότητος 15.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.

Με αυτά τα δεδομένα συνέχισε, « δηλώνω ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε οποιαδήποτε περικοπή νερού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις».

Έστειλε επίσης το μήνυμα στους καταναλωτές ότι παρόλο ότι τα δεδομένα όσον αφορά την επάρκεια νερού είναι πολύ ενθαρρυντικά, εντούτοις η κατάσταση είναι κρίσιμη γιατί οι ποσότητες που έχουμε στα φράγματα είναι σε οριακό επίπεδο.

Χαρακτηριστικά είπε πως στο φράγμα Ασπρογιάς – Καναβιούς έχουμε αυτή την στιγμή γύρω στα 2,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού και στο φράγμα του Ασπρόκρεμού 6,5 εκατομ. που είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του νερού .

Θα πρέπει συνέχισε, να διαφυλάξουμε και για σκοπούς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και το ενδεχόμενο να μην έχουμε βροχόπτωση τον προσεχή χειμώνα, κατέληξε.