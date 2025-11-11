Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας - Εγκρίθηκε το ν/σ από Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.

Με το πέρας της συνεδρίασης, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε πως «με τη δημιουργία αυτού του ανεξάρτητου φορέα, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, είτε είναι εντός είτε εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), για την προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών και την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πρακτικής των επαγγελματιών υγείας».

Όπως υπογράμμισε «η ίδρυση του Κέντρου αποτελεί προεκλογική δέσμευση, αλλά και ξεκάθαρη δέσμευση εντός του Προγράμματος Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη στοχοπροσήλωση της κυβέρνησης στην αναβάθμιση του τομέα της υγείας».

«Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, σημείωσε ο κ. Δαμιανός, επισημαίνοντας ότι «έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τη λειτουργία του, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πλαίσιο φροντίδας υγείας».

«Μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων, κατευθυντήριων οδηγιών, προτύπων ποιότητας και συστημάτων αξιολόγησης, το Κέντρο θα διασφαλίζει την ορθή ιατρική πρακτική και τη συνεχή βελτίωση της φροντίδας των ασθενών».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα στηρίζει την εκπαίδευση και την επιστημονική εξέλιξη των επαγγελματιών υγείας, θα προάγει την προσωποκεντρική κουλτούρα και την ανθρώπινη ιατρική και θα εποπτεύει την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας και των κλινικών πρωτοκόλλων σε όλα τα επίπεδα φροντίδας υγείας».

Τέλος, ο υπουργός είπε πως στόχος της κυβέρνησης «είναι ένα σύστημα υγείας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη».