Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Για τέταρτη συνεχόμενη φορά η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ η πιο φθηνή υπεραγορά

SPONSORED

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την 4η έρευνα σύγκρισης τιμών του Συνδέσμου Καταναλωτών για το e-kalathi

Πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας, το e-kalathi έχει ήδη καθιερωθεί ως σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς τους παρέχει την ευκαιρία να συγκρίνουν πραγματικές τιμές εκατοντάδων προϊόντων των υπεραγορών πριν προχωρήσουν στα απαραίτητα ψώνια. Στο πλαίσιο αυτό, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα από το e-kalathi καταδεικνύουν για τέταρτη συνεχόμενη φορά την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ως τη φθηνότερη υπεραγορά στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την 4η έρευνα σύγκρισης κοινών προϊόντων, που πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, η υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ παραμένει η φθηνότερη.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών παρακολουθεί συστηματικά τις τιμές στο e-kalathi, δημοσιοποιώντας κάθε μήνα τα αποτελέσματα των ερευνών του, ενώ τα ευρήματά του βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η διαρκής ανάλυση αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας των καταναλωτών και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του θεσμού.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων ερευνών μέχρι σήμερα αποδεικνύουν ότι η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για ακόμη μια φορά ανταποκρίνεται έμπρακτα στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας και του νοικοκυριού, προσφέροντας προϊόντα σε τιμές “τόσο φθηνά, όσο πουθενά”.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα