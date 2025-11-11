Επανέρχεται ο Στυλιανίδης: «Ο Αναστασιάδης είπε πολλά ψέματα, ο Μαυρογιάννης αναγκάστηκε να επανέλθει»

Με τη νέα του δήλωση ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διαψεύδει τα όσα υποστήριξε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρει σε νέα γραπτή του δήλωση στο Facebook ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στυλιανίδης αναφέρει τα εξής:

«Ο κ. Νίκος Αναστασιάδης παρουσίασε ένα σενάριο περί διαφωνίας μου με την κ. Φεντερίκα Μογκερίνι στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, όταν συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του Κραν Μοντανά. Ψευδόμενος ότι δήθεν υιοθέτησα τουρκικές θέσεις. Επικαλέστηκε ως μάρτυρα τον κ. Μαυρογιάννη.

Ήμουν παρών. Γνωρίζω τι λέχθηκε. Τα πρακτικά είναι εκεί για να με επιβεβαιώσουν. Πρόκειται για μυθοπλασία. Πρόκειται για αήθη προσωπική επίθεση.

Ο κ. Μαυρογιάννης αναγκάστηκε να επανέλθει με νέα δήλωση και διαψεύδει τον κ. Αναστασιάδη. Η αλήθεια είναι μία και αδιαμφισβήτητη: Δεν υπήρξε απολύτως καμία διαφωνία μου με την κ. Μογκερίνι.

Ο κ. Μαυρογιάννης επιβεβαιώνει επίσης ότι ο κ. Αναστασιάδης είπε και άλλα πολλά ψέματα συγχέοντας ημερομηνίες και γεγονότα. Αποκλειστικός του στόχος να αποσείσει τις τεράστιες ευθύνες του τόσο στο κυπριακό όσο και στο ότι έφερε την Κύπρο στην απόλυτη ανυποληψία λόγω διαφθοράς. Σε καιρούς μάλιστα που η Κύπρος έπρεπε να εμπνέει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία για να έχει ισχυρή διαπραγματευτική θέση στο κυπριακό και ταυτόχρονα να μη διασύρεται η εικόνα της ως αξιόπιστο οικονομικό κέντρο.

Συνεχίζουμε στο δρόμο της αλήθειας και της εντιμότητας».

Τι δήλωσε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης:

Σε νέες δηλώσεις, στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του ΣΙΓΜΑ, προχώρησε σήμερα ο τέως διαπραγματευτής για το Κυπριακό Ανδρέας Μαυρογιάννης, λέγοντας τα εξής:

«Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε αυτά τα πράγματα στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Δεν τα ανέφερε στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Η ενημέρωση που είχα ήταν ότι, μετά το Κολέγιο, αφού η κ. Μογκερίνι είχε ενημερώσει για το τι έγινε στο Κραν Μοντανά με ήπιο ύφος, χωρίς να επιρρίψει ευθύνες σε κανένα, και αναφερόμενη στα δύο σημεία που δεν δέχθηκε ο κ. Τσαβούσογλου και προκάλεσαν την τελική κατάρρευση, και κατέληξε λέγοντας ότι εκείνο που είχε πολύ μεγάλη σημασία για την ΕΕ ήταν ότι ακόμα και ο κ. Τσαβούσογλου είχε δεχτεί τον δικό της εποικοδομητικό ρόλο. Μετά από το Κολλέγιο, και αυτό έχω πει εγώ και δεν έχω πει ποτέ τίποτα διαφορετικό, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα, ο κ. Στυλιανίδης και ο κ. Αβραμόπουλος υπέδειξαν στην κ. Μογκερίνι ότι δεν κατάλαβε τι έγινε στο Κραν Μοντανά και ότι την ευθύνη την έφερε ο κ. Αναστασιάδης. Εγώ αμέσως μετά, ήμουν στις Βρυξέλλες εκείνη την ημέρα, πήγα και βρήκα τον κ. Στυλιανίδη, του είπα “μα τι είναι αυτά” και δεν μου το διέψευσε. Αντίθετα μου είπε ότι ήξερε τι έγινε και ότι είχε ενημέρωση από τουρκικές πηγές, δεν μου είπε από τον κ. Τσαβούσογλου, και πρόσθεσε ότι “εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου”. Αυτό ήταν όλο, εγώ δεν είπα τίποτα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν επέστρεψα, δεν ήθελα με τίποτα να γίνω η αιτία διατάραξης των σχέσεων τους, οι οποίες διαταράχθηκαν για τους πολλούς απλούς λόγους. Αυτή την κουβέντα, πλήρως, την είπα στον κ. Αναστασιάδη φέτος».

Ακολούθως εξέφρασε λύπη για τη δημόσια διάσταση που πήρε το ζήτημα, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να διαταραχθούν σχέσεις ή να θεωρηθεί ότι υποσκάπτει τον κ. Στυλιανίδη. «Ζητώ συγγνώμη», σημείωσε, «που έστω και έτσι έγινε όλη αυτή η βαβούρα και ο Χρήστος Στυλιανίδης ενοχλήθηκε τόσο πολύ, σε βαθμό που να υπονοεί ότι κι εγώ θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ την οποιαδήποτε πολιτική του υπόσκαψη».

Στη συνέχεια ο κ. Μαυρογιάννης παραδέχθηκε ότι το πιο μεγάλο λάθος της ε/κ πλευράς είναι ότι δεν επέμεινε να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση εκεί. Ανέφερε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ κήρυξε αδιέξοδο, λέγοντας ότι «δεν έπρεπε να κηρύξει αδιέξοδο». Συμπλήρωσε δε ότι ο κ. Γκουτέρες κήρυξε αδιέξοδο λόγω έλλειψης χρόνου, έπρεπε να πάει στο Αμβούργο λόγω μιας συνάντησης. Ωστόσο, σημείωσε, «θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε όλοι μαζί ότι θα μπορούσαμε να συναντηθούμε ξανά αύριο, μεθαύριο, σε τρεις ημέρες, σε μια εβδομάδα. Γιατί έπρεπε να διακόψουμε; Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα που κάναμε όλοι μαζί από κοινού, κι εγώ αναλαμβάνω και το δικό μου μερίδιο ευθύνης. Ούτε κι εγώ το είχα εισηγηθεί».

Ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε και στην τεράστια συζήτηση που έχει προκληθεί για το τι συζήτησε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών στο Κραν Μοντανά, λέγοντας ότι «σίγουρα η συζήτηση του ενδεχομένου δύο κρατών την προηγούμενη ημέρα του δείπνου ήταν σοβαρό σφάλμα».